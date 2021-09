Más restricciones en Sancti Spíritus ante aumento de casos de coronavirus

Población de Sancti Spíritus (imagen de referencia) Foto © Escambray / Vicente Brito

El Gobierno cubano aprobó nuevas medidas restrictivas en Sancti Spíritus ante el aumento de casos de coronavirus en el territorio.

La mayor restricción de la movilidad ciudadana implica un toque de queda a partir de las 2 de la tarde. Según indicó Escambray, desde ese horario se establece la prohibición de desplazamiento en bicicletas, triciclos eléctricos y de combustión, así como el movimiento peatonal.

Las nuevas medidas entran en vigor a partir del 16 de septiembre. El vicegobernador provincial, Frank Osbel Cañizares, dijo que reducir la movilidad es la forma más efectiva de contener los contagios por coronavirus que se incrementan alarmantemente en los últimos meses.

El gobierno acordó paralizar todos los trámites de subordinación local y provincial, así como los centros comerciales, incluyendo panaderías, restaurantes y cafeterías en el sector estatal y no estatal. Estas empresas expenderán alimentos solo para llevar y hasta las 2:00 p.m.

Los fines de semana (sábados y domingos) no abrirá ningún establecimiento. Esta medida se aplica al sector privado y al estatal. Se cerrará el trabajo por cuenta propia, exceptuando la actividad de quienes ofertan alimentos para llevar, que será hasta la 1:00 p.m.

Tampoco podrá circular el transporte público del sector privado en ninguna de sus variantes. En este caso el gobierno hizo una excepción para coches, triciclos, u otros vehículos vinculados a áreas de salud, comercio, educación, industria alimentaria y Servicios Comunales, todo ello en función de la pandemia.

Será regulada la circulación de vehículos particulares. Los que tengan el último número de la matrícula par, podrán circular los lunes, miércoles y viernes. Aquellos cuyo dígito final sea impar solo pueden desplazarse martes, jueves y sábados.

Además, los vehículos que no posean matrículas circularán lunes, miércoles y viernes, y los domingos no podrá desplazarse ningún medio no autorizado.

“La provincia experimenta un incremento en los casos y si multiplicamos los que nos van saliendo por el probable número de contactos (10 como promedio en cada uno), pronto las cifras serán mucho más alarmantes”, expresó Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia.

Pérez aseguró que las acciones aprobadas son necesarias para detener la pandemia y dijo que "el pueblo ha estado pidiendo medidas de manera constante".

"Las que estamos aplicando (medidas) desde septiembre del año pasado son más o menos las mismas que se han puesto en práctica en todas las provincias, pero no siempre se han aplicado con efectividad. Ha faltado sistematicidad, control y disciplina, y todo esto debido a que no hay exigencia”, aseguró Pérez.

Su gobierno recibió quejas de la población por el mecanismo de diagnóstico e información de los resultados de los exámenes del coronavirus. También en los procederes para la atención a los ingresos domiciliarios y en el traslado de enfermos hacia los centros de aislamiento.

Otra acción acordada en Sancti Spíritus es la creación de "grupos de apoyo comunitario". Estarán integrados por representantes de los CDR, FMC, CTC, Asociación de Combatientes de la Revolución y la ANAP. Se les exigirá apoyar el trabajo de los consultorios del médico y la enfermera de la familia.

“Hay casi 2 000 familias confirmadas (con coronavirus) en los domicilios y otro número significativo de sospechosos pendientes de una prueba, se necesita elevar la exigencia, actuar con más prontitud, sensibilidad y responsabilidad”, dijo Pérez.

En septiembre Sancti Spíritus incrementó su tasa de letalidad por la COVID-19 de modo drástico. La provincia pasó de 17 muertes diarias en agosto a más de 40 en los primeros siete días del noveno mes del año.

“Solo en los primeros siete días de septiembre murieron 288 personas en el territorio, con un promedio diario por encima de 41 muertes por la COVID-19 y las enfermedades asociadas a esta”, informó Raúl Navarro Morales, director de Servicios Comunales de ese territorio.

Al cierre de agosto del 2020 las muertes registradas en la provincia fueron 3,202 (8.7 diarias), y en el mismo período del presente año ascendían a 4,199, destacando que casi la mitad correspondieron a la cabecera provincial.