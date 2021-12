El bebé de El Chacal conoce a sus abuelos en Cuba

Milán con su abuela y bisabuelo Foto © Instagram / Milan Chacalito

Aunque no pudo estar presente en el emotivo encuentro, el reguetonero cubano El Chacal logró cumplir el sueño de que su madre y su abuelo pudieran conocer a su hijo Milan.

El pequeño de ocho meses viajó a la isla con su mamá, Anisleydis Valdés, pareja de El Chacal. El reguetonero se quedó en Miami, donde radica desde hace un tiempo.

En las historias de Instagram de la cuenta de Milan, su madre ha compartido algunos de los felices momentos que abuelos y nieto están viviendo juntos por primera vez.

En una de las imágenes, se ve al abuelo de El Chacal, bisabuelo de Milan, paseándolo en el coche por su barrio de Marianao, y en otra está el pequeño sentado dentro de una palangana, con cara de felicidad.

"Mi hijo pudo conocer a su abuela y a su bisabuelo Ramón, me alegra que pudo llegar a mi casa del hueco en Marianao, pero, confieso que estoy con el corazón destruido, no pude estar ahí para presenciar la reacción de mi familia con su primer nieto, no pude captar la imagen con mi abuelo y el niño, como tanto he soñado", confesó El Chacal a La Familia Cubana.

El reguetonero agradeció a su pareja por haberlo ayudado a cumplir ese sueño y brindarle esa felicidad a su madre y su abuelo.

Desde hace un tiempo, El Chacal ha mantenido una postura crítica contra el gobierno y la represión en Cuba. A finales de julio pasado, estrenó el tema "11 de julio", inspirado en las protestas que ocurrieron ese día en toda la isla. Poco después se sumó al remix de "Que se vayan ya" de Willy Chirino, en el que participaron otros artistas urbanos como Srta Dayana, Lenier Mesa, El Micha y Osmani García.

En una entrevista con Los Pichy Boys señaló: "A mí se me acabó mi familia porque no puedo verla, disfrutaba mucho las presentaciones en Cuba, ya eso no está, perfecto, pero los que están allá adentro, la juventud, hagan que esto valga la pena. Necesitamos libertad, necesitamos cosas buenas y exigimos libertad, exigimos alimentos, exigimos medicinas, exigimos que Cuba tenga libertad de partidos".

