El Chacal: "¿Dónde están El Gato, Alcántara y Robles?"

El reguetonero cubano Ramón Lavado Martínez, mejor conocido como El Chacal, cuestionó dónde están el youtuber El Gato de Cuba, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el joven Luis Robles, presos en la isla por ejercer su derecho a expresarse libremente.

Durante una entrevista con los humoristas cubanos Los Pichy Boys, El Chacal confesó que le había tomado tiempo dar el paso de hablar de la realidad de Cuba porque su familia estaba por encima de cualquier cosa y perder la posibilidad de ir a verlos era un paso difícil para el que necesitaba tiempo, pero llegó un momento en el que se dio cuenta de que no podía aceptar más lo que estaba ocurriendo en la isla, sobre todo después de las históricas protestas del 11 de julio.

"¿Pero qué significa ser un artista que representa a un pueblo? De mí tú puedes decir cualquier cosa menos que soy doble moral. Durante un tiempo la gente se acostumbró a eso, ir a Cuba y llevar un paquete de café, un pomo de comino, pero ya cuando ocurrió esto [11J] y se ven los videos de la policía echándole plomo a la gente, no, no qué va, ahí yo dije 'así no van a ser las cosas y voy a estar del lado de la libertad'", dijo el artista.

"¿Con qué moral yo me voy a parar en un escenario [en Cuba] a cantarle al que no tiene nada que comer y va a pagar un concierto de El Chacal? No, yo no voy a ser eso. ¿Dónde está El Gato, dónde está Alcántara, Robles? Que son gente que no han hecho nada del otro mundo, simplemente decir la verdad, hablar", denunció.

"El cubano se va volviendo loco, porque se le está perdiendo el tiempo de vivir, de hacer las cosas buenas, y la juventud, que fue la primera que dio la cara, sabe que si no hacen algo por salir adelante ahora van a perder toda su vida", resaltó El Chacal.

El reguetonero aseguró que la juventud en Cuba "ya no está para decir pioneros por el comunismo, seremos como el asesino del Che" y les pidió a las nuevas generaciones que "hagan que esto valga la pena".

"A mí se me acabó mi familia porque no puedo verla, disfrutaba mucho las presentaciones en Cuba, ya eso no está, perfecto, pero los que están allá adentro, la juventud, hagan que esto valga la pena. Necesitamos libertad, necesitamos cosas buenas y exigimos libertad, exigimos alimentos, exigimos medicinas, exigimos que Cuba tenga libertad de partidos", pidió el cantante.

El Chacal también se refirió a la nueva versión de Que se vayan ya, de Willy Chirino, en la que participó con otros reguetoneros cubanos y que ha sido muy bien recibida: "Es una canción que está representando lo que pasó realmente con la revolución, y lo que realmente merece Cuba. Un pueblo saliendo para las calles y diciendo que no aguanta más, que necesitan libertad, comida, todo".

Al Gobierno cubano, el reguetonero dedicó también un mensaje: "Bájense ya del caballo, señores, ya ustedes no están para eso ya, decimos abajo la dictadura porque la gente está sufriendo, se está muriendo".