Adrián Berazaín: "Estoy seguro de no ser cómplice ni partícipe de ningún acto de agresión sexual"

Fernando Bécquer y Adrián Berazaín Foto © Elbecquer de Cuba / Facebook

El cantautor cubano Adrián Berazaín aseguró que no ha sido cómplice ni partícipe de ningún acto de agresión sexual, luego de que cinco mujeres denunciaran haber sufrido abusos sexuales por parte del trovador Fernando Bécquer años atrás.

Berazaín se desmarcó de su colega en un texto compartido en su muro de Facebook en el que expresó que ninguna persona tiene derecho a agredir la integridad física ni moral de otra.

"Anoche tuve una conversación bastante seria con Fernando Bécquer, creo que la última, desde mi madurez actual y no la del muchacho que fui hace más de una década. De lo que se le acuse o estereotipe es su responsabilidad asumir y responder", subrayó.

"Estoy del lado de esas personas que se sienten inseguras por casos de acoso. Yo creo en ellas, tengo razones personales para hacerlo", añadió.

El autor de "Sentimientos con instintos", "El Club de los corazones rotos" y "Por una camarera" se refirió a lo expresado por una de las denunciantes, quien afirma que tanto él como otros trovadores cercanos a Bécquer sabían que este acostumbraba a aprovecharse sexualmente de muchachas jóvenes, tras engañarlas o manipularlas usando la religión yoruba que profesa.

La víctima, una mujer que se identifica como Patricia, relató a la revista independiente El Estornudo que en 2008, tras sufrir un abuso por parte de Bécquer, este le contó que Berazaín le dijo: "Asere, con ella no, ella es buena".

"Me parece que es injusto condenarme por una frase que fue transformándose desde que supuestamente yo la dijera hasta que fuera escrita en un artículo que ya de por sí se puede interpretar de diferentes posiciones. (...) 'Asere, con ella no, ella es buena'. ¿Cuánto pudo haber cambiado esa frase? ¿Realmente fue lo que dije? No lo sé, no me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo. Lo que sí es seguro es que fue así como otra persona decidió poner esta frase en mi boca, la frase con la que otros deciden odiarme al leerla", cuestionó Berazaín.

Por último, el cantante señaló que las redes sociales no son la balanza final para enjuiciar a alguien, "aunque reconozco su poder de visibilizar asuntos sensibles como este".

El testimonio de Patricia y de otras denunciantes coinciden en el que el comportamiento de depredador sexual de Fernando Bécquer es conocido y admitido por el círculo de músicos que lo acompaña, en el que citaron, además de a Adrián Berazaín, a Mauricio Figueiral.

"Me parecen muy sucios tanto él, (...) como los otros, sus amigos, que sabiendo lo que él hace, sabiendo los detalles, no hacen nada ni le dicen nada. (...) El tiene a su círculo de amigos que lo protegen. Todos alrededor suyo saben lo que él hace, le cubren las espaldas y miran hacia otro lado. Él les hace los cuentos", recalcó la mujer.