Cinco cubanas denuncian abuso sexual por parte del trovador Fernando Bécquer

Trovador Fernando Bécquer Foto © Facebook/Fernando Bécquer

Cinco cubanas denuncian este miércoles los abusos sexuales que sufrieron en la isla por parte del trovador Fernando Bécquer en el medio independiente El Estornudo.

Las cinco mujeres contaron al medio cómo el músico las manipuló siendo ellas estudiantes universitarias para abusar sexualmente de ellas, mediante la religión yoruba que profesa.

Una de las testimoniantes cuenta cómo la invitó a su casa “a tirarse los caracoles” [consulta religiosa] y allí, pensando que iba a hacer su ritual, “empezó a pasarme la mano por la pierna y le pedí que no me tocara. Empezó a masturbarse y no recuerdo muy bien lo que pasó”.

Las historias de las cinco mujeres relatadas coinciden en el mismo modo de actuar por parte del trovador para cometer sus abusos, además de exponer que su comportamiento de depredador sexual es conocido y admitido por el círculo de músicos que lo acompaña, en el que citaron a los cantautores Adrián Berazaín y Mauricio Figueiral.

“Me parecen muy sucios tanto él, que puede ser una persona enferma, con algún trastorno psiquiátrico, psicológico, como los otros, sus amigos, que sabiendo lo que él hace, sabiendo los detalles, no hacen nada ni le dicen nada”, apunta una de las entrevistadas, que quiso reservar su verdadero nombre.

El reportaje destaca, además, que la mayor parte de las mujeres entrevistadas fueron conscientes del abuso sufrido tiempo después, ya que lo primero que pensaron fue que “cayeron en una trampa o se comportaron como ‘tontas’.

Para las integrantes de la plataforma YoSíTeCreoEnCuba esto se debe a que “la violencia contra las mujeres, les niñes, las personas disidentes sexuales y del género está normalizada en el patriarcado, de manera que en ocasiones se viven episodios de violencia que no son reconocidos como tales”.

“Las personas no saben que están viviendo en una situación de violencia, como también otras no saben que están violentando. Hay muchas manifestaciones cuyo transcurso es solapado y disimulado”, explicaron, además.

Además de la denuncia de estas cinco mujeres, quienes por primera vez hablan públicamente del abuso del que fueron víctimas, el reportaje expone asimismo la nula visibilidad que tienen las denuncias de agresiones sexuales en Cuba, un fenómeno que ocurre mucho más de lo que se cree.

Según la plataforma YoSíTeCreoEnCuba, el Código de Familia vigente en Cuba, que data de 1975, “en términos de violencia contra la mujer no hace alusión ninguna”.

Explicaron que el Artículo 26, que regula el trato entre cónyuges, “se restringe a la violencia de género desde la perspectiva de las relaciones matrimoniales, dejando fuera otras variantes violentas para quienes no estén unidos por matrimonio formalizado. No se reconocen en este cuerpo legal los efectos de la violencia psicológica o el trato cruel físico o psíquico, como sí lo hacen otros ordenamientos jurídicos de la región”.

Tampoco en materia de derecho penal, apuntaron, existe alguna sección de normas que proteja a las mujeres, ni la violencia intrafamiliar se tipifica como delito único, pues “se llega a él infiriéndolo por varios tipos penales, pero no existe como bien jurídico especial en algunos de los títulos del código”.

Bécquer, actualmente de 51 años, tiene una formación autodidacta como cantautor y ha desarrollado su carrera musical en espacios de La Habana, como La Casona de Línea, en el Vedado, muy concurrido por adolescentes y jóvenes.

Allí se presenta habitualmente los domingos, acompañado de músicos como Adrián Berazaín y Mauricio Figueiral.

De acuerdo con el citado medio, en sus canciones destaca el lenguaje agresivo y obsceno respecto a las mujeres, como Y no me la dejes caer y agárramela y Todas las pepillas me caen bien.

Igual es habitual su presencia en sitios informales como el Parque de G, también en el Vedado.

Pertenece, además, a la oficialista Asociación Hermanos Saíz, y se presenta asiduamente en festivales de trova como el Longina y otros que se desarrollan en diferentes provincias de la isla.

Aunque no es un artista de renombre ni de gran reconocimiento en Cuba, sí es muy conocido y popular entre jóvenes universitarios y estudiantes de preuniversitario.

Tiene solo dos álbumes editados con marcada postura de apoyo al régimen: Cubano por donde tú quieras y El negro de tu vida.

Hace dos años trascendió la denuncia de los abusos y agresiones que cometió el músico José Luis Cortés "El Tosco" contra la cantante cubana Dianelys Alfonso, más conocida como "la Diosa de Cuba", durante su paso por la agrupación de NG La Banda.

Esta denuncia igual recibió el apoyo de la plataforma de apoyo a las víctimas de violencia de género en Cuba, #YoSíTeCreo,la cual envió una carta extensiva a todas las mujeres cubanas que han sufrido o sufren abusos sexuales y/o maltratos físicos y emocionales.

La iniciativa, además de apoyar a las mujeres víctimas de violencia, buscaba reafirmar "la necesidad de tener en Cuba una normativa específica sobre violencia de género que garantice justicia, debido proceso, y seguridad para las denunciantes".