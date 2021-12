Dos trabajadores mueren en almacén de Amazon derrumbado tras paso de tornado por Illinois

Estrago de tornados Foto © YouTube / WHAS11

(Reuters) - Al menos dos trabajadores murieron en un almacén de Amazon.com Inc cerca de St. Louis que se derrumbó cuando fuertes tornados pasaron por la zona, dijeron el sábado las autoridades locales, mientras trabajadores de rescates luchaban por encontrar sobrevivientes.

Varias personas seguían sin ser localizadas en las instalaciones de Edwardsville, Illinois, mientras los socorristas buscaban a quienes pudieran estar aún atrapados, dijo a la prensa el jefe de policía Mike Fillback.

El presidente ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, dijo en Twitter que la empresa estaba "desconsolada por la pérdida" de sus empleados en Edwardsville y que seguiría colaborando estrechamente con las autoridades locales en las labores de rescate.

Los familiares, desesperados por tener noticias de sus seres queridos, se reunieron frente al almacén. Una madre dijo a una emisora de noticias de St Louis Fox que su hijo Clayton Cope, un trabajador de mantenimiento de 29 años, estaba muerto. La policía aún no ha dado a conocer oficialmente los nombres de las víctimas.

"Tienes hormigón y tienes cosas colgando. Hace bastante viento fuera, así que las cosas son inestables, por lo que tienen que apuntalar todo para que puedan estar a salvo", dijo Fillback. "Nuestros primeros intervinientes seguirán trabajando en esta lugar hasta que todos estén localizados".

Fillback dijo que se cree que unos 50 trabajadores estaban en el almacén cuando fue golpeado por un "evento climático" extremo alrededor de las 8:30 p.m. del viernes. Un devastador enjambre de tornados arrasó seis estados de Estados Unidos, dejando un rastro de muerte y destrucción en casas y negocios que se extendió por más de 200 millas.

Al menos 30 trabajadores fueron trasladados en autobús desde el lugar de los hechos y otros pueden haber salido por su cuenta, dijo Fillback. Añadió que era difícil obtener un número exacto de trabajadores que podrían estar en paradero desconocido porque el almacén no tenía "una plantilla fija".

Las imágenes de un dron desde el lugar de los hechos mostraban a los trabajadores de rescate rebuscando en una enorme zona de escombros en la oscuridad previa al amanecer.

Sarah Bierman, dijo que estaba muy preocupada por su marido, que trabaja en el almacén.

"Hablé con él sobre las ocho de la noche, un poco antes de enviarle un mensaje de texto, y estaba volviendo al almacén para dejar su furgoneta", dijo a un periodista. "Y no he sabido nada de él desde entonces, me enteré por las noticias y vivimos en Edwardsville; nos quedamos sin electricidad. Así que decidí venir aquí para ver qué pasaba", dijo.

Informes de Radhika Anilkumar en Bengaluru y Njuwa Maina en Washington Edición de William Mallard y Frances Kerry, editado en español por Gabriela Donoso.