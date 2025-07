Las imágenes más impactantes del tornado que sorprendió a Güira de Melena, Artemisa

Un impresionante tornado de color naranja tocó tierra este jueves en el municipio de Güira de Melena, Artemisa, dejando escenas que parecen sacadas de una película de terror. Aunque no se reportan daños mayores ni heridos, la fuerza visual del fenómeno estremeció a los testigos y generó un aluvión de fotos y videos en redes sociales. La tierra roja succionada por el vórtice convirtió el cielo en un espectáculo tan bello como aterrador.

Una columna de tierra roja se alza sobre viviendas en Güira de Melena, mientras vecinos observan atónitos el fenómeno. Facebook/Frank Fernandez Castañeda

El embudo del tornado comienza a tocar tierra en zona rural del municipio. Facebook/

Yosmelvi Paez

Imagen captada a las 3:43 p.m. desde un campo agrícola, donde se aprecia la intensidad y color del remolino.

Personas se detienen en plena calle para observar el fenómeno natural que dominó el cielo artemiseño. facebook/Yosmelvi Paez

La cercanía del tornado a las viviendas generó momentos de tensión entre los vecinos.

Lo más leído hoy:

Desde zonas urbanas y rurales, la imagen del tornado provocó asombro y temor a partes iguales.

El tornado avanza lentamente sobre tierras labradas, succionando el polvo rojizo característico de la región.

El tornado visto desde una zona urbana de Güira de Melena. Facebook/

Alerta Tormenta Geomagnetica

Aunque este tornado no dejó una estela de destrucción, sus imágenes recorren la isla como un recordatorio del poder impredecible de la naturaleza. Para muchos cubanos, dentro y fuera del país, ver estas escenas despierta no solo asombro, sino también preguntas sobre la preparación frente a fenómenos extremos que parecen ser cada vez más frecuentes. Esta vez no hubo tragedia, pero el cielo habló fuerte y muchos escucharon.

Preguntas frecuentes sobre el tornado en Güira de Melena, Artemisa