El Barcelona se las verá con el Nápoles en la previa de los octavos de Europa League

Foto © FC Barcelona/Facebook.

El FC Barcelona, que ha caído en la fase de grupos de Champions tras 21 años seguidos superándola, ha tenido muy poca fortuna en el sorteo del playoff previo a los octavos de Europa League al tener que enfrentarse al Nápoles, el rival más duro que le podía tocar.

La ida de tal enfrentamiento tendrá lugar en el Camp Nou, y la vuelta será en el estadio Diego Armando Maradona.

Los demás cruces deparados por el sorteo realizado en Nyon, Suiza, fueron como sigue: Sevilla vs Dínamo de Zagreb, Atalanta vs Olympiacos, RB Leipzig vs Real Sociedad, Zenit vs Betis, Borussia Dortmund vs Glasgow Rangers, Sheriff vs Braga y Oporto vs Lazio.

Justo el Sevilla ha sido el máximo conquistador histórico de trofeos en la Europa League con un total de seis.