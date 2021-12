Instalan cámara para vigilar a activista cubana Saily González: Tanta escasez y gastan en esto

Cámara instalada para vigilar a Saily González. Foto © Saily González / Facebook

La Seguridad del Estado de Cuba instaló el viernes una cámara de vigilancia cerca de la vivienda de la activista cubana Saily González, exmiembro de la plataforma Archipiélago y una de las promotoras de la Marcha Cívica por el Cambio en Santa Clara, provincia de Villa Clara.

González lamentó en redes sociales este lunes que se destinaran tantos medios costosos para controlar y hostigar a quienes se oponen al régimen de La Habana, pese al actual contexto de grave escasez de alimentos y productos de primera necesidad en el país.

“Esos aparaticos que me han dedicado no son baratos, señores. Con el dinero que se empleó en ellos se puede comer varios meses en cualquier hogar cubano”, señaló en Facebook, añadiendo que “con los recursos humanos que se usan en instalarlos y operarlos, es mucha la papa que se siembra en Villa Clara”.

“Y lo que me j*** no es la vigilancia, la vigilancia es algo a lo que estamos acostumbrados todos los cubanos (vigilancia hasta por las reacciones que emitimos a publicaciones en Facebook). Lo que me j*** es que, habiendo tanta escasez de insumos para suplir necesidades básicas en Cuba, se estén empleando recursos en vigilar y hostigar a los que luchamos desde el civismo y sin violencia por el cambio que quieren muchos”, expresó.

La activista refirió que el viernes 10 de diciembre además colocaron un Jammer para afectar su conexión a internet. “(…) Y todo esto simplemente por exigir derechos para los cubanos”, apuntó.

“Mis vecinos (gente estupenda excepto por dos o tres casitos de muy cuestionable moral), ya me habían avisado, pero no pude comprobarlo hasta hoy en la tarde cuando el sol escondiéndose me permitió fotografiar lo que está dentro del transformador”, explicó González, quien compartió imágenes de la cámara de vigilancia dentro del transformador en un poste de electricidad.

Anteriormente, la joven denunció que la policía política, en complicidad con el monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA, había puesto un dispositivo electrónico cerca de su casa para bloquear su participación en un evento online sobre presos políticos en Cuba, ocasionando entonces que toda su comunidad quedara sin servicio de Internet.

La villaclareña anunció la semana pasada que se retiraba de la plataforma Archipiélago, de la cual era una de las coordinadoras y en donde tuvo un papel protagónico en la promoción de la marcha del 15N en Santa Clara.

Ella no pudo salir a marchar pacíficamente como había previsto, ya que en la jornada del 15 de noviembre, decenas de defensores del gobierno se plantaron frente a su domicilio con un acto de repudio que comenzó en las primeras horas de la mañana.