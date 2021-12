Policía busca a conductor que atropelló a anciana cubana en Miami

Foto © Collage / Policía de Miami y Gofundme

La Policía busca a un conductor que el martes 14 de diciembre atropelló a Edelmira Barrios, una anciana cubana que cruzaba una calle cerca de su casa cuando la embistió un Sedan Infiniti de color blanco que ignoró una señal de tránsito.

El trágico incidente ocurrió en el noroeste de Miami, exactamente en la primera calle con la avenida 26, sobre las 6 de la tarde. Edelmira salía a caminar diariamente por esa calle y ese día en particular regresa a casa de una farmacia cercana.

La brutalidad del impacto hizo que la anciana -apodada “Mirita” y muy querida en su barrio- fuera desplazada a casi un metro de distancia.

Aun viendo a la víctima tendida en el suelo, el conductor la rodeó sin bajarse del auto y siguió su camino, según muestran los videos de cámaras de vigilancia que captaron el lamentable accidente.

El Departamento de Policía de Miami ha lanzado un volante para distribuir en el vecindario con la esperanza de que alguien pueda brindar información que los ayude en la investigación.

La anciana se fracturó la cadera y fue operada este jueves.

Genesis Barrio, nieta de la víctima, abrió una cuenta en la plataforma de recaudación GoFundMe para hacer frente a los gatos de terapia y rehabilitación que no cubra el seguro. No obstante, la joven vaticina que seguramente la vida de su abuela ya no será la misma.

"Después de sufrir el dolor de perder a su esposo e hijo, ahora tiene que pasar por el inmenso dolor físico y la intensa recuperación que conlleva una lesión tan grave", se puede leer en la citada plataforma.

“Es muy difícil ver eso y procesar que una persona despegue así. Fue muy impactante. No sabes cómo sentirte mirando ese tipo de cosas”, comentó la nieta en declaraciones recogidas por CBS.

“Duele mucho, especialmente al ir al hospital. Espero que se recupere bien. Soy la única que la cuida. Sus hijos no viven aquí”, añadió.

La vocera del Departamento de Policía de Miami, Kenia Fallat, dijo que las autoridades creen que el automóvil puede atener algunos daños en la parte delantera. “El vídeo es bastante claro. Creemos que hay alguien que sabe un poco más y aún no nos ha llamado”, comentó.

Fallat añadió que el conductor no solo no brindó ayuda sino que además ni llamó al 911 para dar el aviso, lo que hace que el caso sea mucho más criminal su conducta.

“Si te quedas en la escena, es posible que ni siquiera tengas la culpa. Pero el hecho de que esa persona abandone la escena hace que este criminal sea aún más peligroso”, concluyó, y acotó que se ha registrado un aumento en la cantidad de accidentes de atropello y fuga en Miami en el último año.

Cualquier persona con información sobre el choque y fuga puede comunicarse con Crime Stoppers , de Miami-Dade, en el 305-471-TIPS.

Hay una recompensa de hasta $ 1,000 y las personas que llaman permanecerán anónimas.