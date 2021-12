Willy Chirino ofrece una plegaria a San Lázaro para celebrar su día

Altar a San Lázaro y Willy Chirino Foto © Willy Chirino/ Facebook

El cantante cubano Willy Chirino dedicó unas palabras de homenaje a San Lázaro en este 17 de diciembre.

El artista, fiel devoto de este santo, compartió en sus redes sociales la imagen de un bello y suntuoso altar que preparó para la celebración.

"San Lázaro, siempre te rezo y sobre todo hoy te ofrezco una plegaria para celebrar tu día", expresó en su muro de Facebook.

Año tras año, Willy muestra la gran devoción que siente por San Lázaro, que se asocia a la figura de la deidad Babalú Ayé en la religión yoruba.

El año pasado publicó una fotografía del santo en su cuenta de Instagram, donde comentó que cada noche le reza y le pide por la "salud y el bienestar" de su familia.

"Hoy es el día de San Lázaro. Siempre he sentido afinidad con 'El Viejo', no sé cómo ni cuando empezó pero está ahí. Sé también que la Iglesia católica no lo reconoce y eso no afecta mi devoción. En mi momento de oración cada noche le dedico una plegaria y le pido por la salud y el bienestar de los míos... Babalú Aye!", comentó.

Al igual que Chirino, numerosos artistas en Cuba reconocen su devoción por San Lázaro, a quienes en un día como hoy le rinden respeto, le agradecen su intercesión en algún deseo concedido o le hacen una petición.

En julio, el humorista cubano Alexis Valdés se hizo un tatuaje en su honor y lo compartió con sus seguidores en redes sociales.

El dibujo, plasmado en la parte superior de su brazo derecho, se asemeja a las chapas metálicas de identificación que usan los militares en las que se puede leer "San Lázaro".

En octubre, el cantante, trompetista y compositor Alexander Abreu estrenó su tema "Azowano", dedicado a este santo, e incluyó la nueva canción en su reciente gira artística que realizó por varios países de Europa.

San Lázaro es el segundo santo más venerado en Cuba después de La Caridad del Cobre.

Se representa como un viejo mendigo con melena y barba que viste harapos y usa muletas para caminar. Además, sus piernas aparecen llenas de heridas y siempre está rodeado de varios perros. El color que lo identifica es el morado y así es la capa que cubre su cuerpo.

Dentro de la religión yoruba, donde se le llama Babalú Ayé, está considerado como el orisha mayor.