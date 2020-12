Willy Chirino celebra el Día de San Lázaro: "Cada noche le dedico una plegaria y le pido salud"

El prestigioso cantante cubano Willy Chirino ha sido uno de los artistas de la isla que se han sumado a la celebración del día de San Lázaro, la cual tiene lugar cada 17 de diciembre.

El artista ha recurrido a sus redes sociales para dedicar unas palabras a la deidad y expresar la gran conexión y devoción que siente hacia el también llamado Babalú Ayé en la religión yoruba. Además, el salsero confesó que cada noche le reza y pide al santo por la "salud y el bienestar" de su familia.

Junto a una imagen de San Lázaro, Willy Chirino escribió: "Hoy es el día de San Lázaro. Siempre he sentido afinidad con 'El Viejo', no sé cómo ni cuando empezó pero está ahí. Sé también que la Iglesia católica no lo reconoce y eso no afecta mi devoción. En mi momento de oración cada noche le dedico una plegaria y le pido por la salud y el bienestar de los míos... Babalú Aye!"

Además de Willy Chirino, otros rostros famosos del entretenimiento cubano han acudido también a sus perfiles sociales para rendir homenaje a San Lázaro este 17 de diciembre.

La actriz Claudia Valdés compartió en su Instagram la fotografía de la imagen del santo que se había tatuado en uno de sus brazos y dedicó unas palabras a San Lazaro expresándole su fidelidad.

El humorista Javier Berridy fue otros de los que presentó sus respetos a Babalú Ayé y publicó un vídeo en su cuenta de dicha red en el que mostró a sus seguidores el pequeño altar que tenía en su casa en honor al santo.

"Que la bendición del viejo San Lázaro nunca nos falte, que nos dé mucha salud y mucha fuerza para seguir adelante, gracias mi viejo por siempre escuchar mis ruegos y cuidar de mi familia y mi perrito", agregó el comediante a su post.

San Lázaro, considerado en la religión yoruba como el Orisha Mayor y santo de las epidemias, es uno de las deidades más veneradas por los cubanos y cada 17 de diciembre muchos son los que dedican el día a agradecer, pedir y cumplir promesas hechas anteriormente al llamado Viejito milagroso.

