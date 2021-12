Camioneros en EE.UU. rechazan conducir a Colorado en protesta por sentencia al cubano Rogel Aguilera

Rogel Aguilera Mederos / Camiones en EE.UU. Foto © Captura de video / Telemundo 51

Miembros del gremio de camioneros en Estados Unidos afirmaron que prefieren perder dinero antes que conducir por las montañas de Colorado, y presionan por una reducción de sentencia para el cubano Rogel Aguilera-Mederos, condenado a 110 años de prisión por un accidente.

En declaraciones al canal Telemundo 51, conductores jóvenes y otros de más experiencia aseguran que esta sentencia ha sido un llamado de alerta sobre la indefensión y la vulnerabilidad del sector, que se expone constantemente a accidentes en las carreteras.

En redes sociales impulsan la convocatoria para que los camioneros boicoteen a Colorado, cuyas leyes hicieron posible la sentencia de 110 años de cárcel por su responsabilidad en un accidente donde fallecieron cuatro personas.

Al llamado se han sumado empleados y patrones del gremio procedentes de Cuba, Honduras, y otros países latinoamerincanos.

Ellos impulsan la iniciativa #DontDriveColorado (No conduzcas a Colorado), para que se considere una reducción de la sentencia del joven, que en el momento del accidente tenía apenas 23 años.

Los camioneros aseguran que no entrarán más a Colorado hasta que no se rebaje la pena, la cual consideran excesiva.

Telemundo 51 cita al hondureño Javier Ernesto Montoya Bonilla, quien publicó a través de sus redes sociales: "Soy camionero CATRACHO a mucha honra y estoy contigo Rogel y mis colegas hondureños también están contigo".

Richy Aguilar también posteó en Facebook: "No vamos a Colorado V&S logistics mexicanos unidos por Rogel Aguilera".

Por su parte, el chofer identificado como Mati El Viajero expresó "Mientras yo conduzca, este camión no irá más a Denver Colorado".

Consultados por la publicación, siete camioneros afirmaron que todos han tenido un accidente a lo largo de su trayectoria. "Es una cuestión muy probable porque pasamos muchas horas en la carretera", afirmaron.

Jesús, de 22 años, dijo que escuchar la sentencia contra el joven cubano le dio miedo porque le hubiese podido pasar a él. "Me dan ganas de no seguir, porque por un día que gane mil dólares no me va a alcanzar para salir de la cárcel", expresó.

"Yo tengo cuatro años rechazando las montañas de Colorado, a mí me ofrecen el doble de dinero y decido no ir. Las montañas son otra cosa", dijo otro.

Aguilera tuvo el accidente en abril de 2019 y en octubre pasado fue declarado culpable de un total de 26 de los 41 cargos que enfrentaba inicialmente, incluyendo cuatro de homicidio vehicular.

Su sentencia de 110 años ha conmovido al país, y una petición para reducir la pena de prisión casi alcanza los 4.000.000 de firmas.

Actualmente EE.UU. sufre de un déficit de camioneros que ha obligado a la administración de Joe Biden a implementar iniciativas que incentiven a los trabajadores, y promover acciones como el aumento de mujeres en la conducción de camiones.

Para algunos analistas la sentencia contra el cubano impactará negativamente la situación y marcará a toda una generación de camioneros.

El Plan de Acción de Camiones de Biden agiliza el proceso para convertirse en conductor, crear incentivos para choferes y reclutar más mujeres.

Por su parte, la ley de Infraestructura busca reducir la edad límite a 18 años para conducir camiones de 18 años en el país.

El gobernador del estado de Colorado anunció el viernes que revisará el caso del camionero cubano y una solicitud en la que se le pide perdonar o conmutar la sanción impuesta al joven conductor, la cual ha sido considerada demasiado severa porque no fue un hecho intencional.