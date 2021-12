Gobernador de Colorado estudiará el caso del camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos

Rogel Lázaro Aguilera-Mederos y Jared Polis, gobernador de Colorado Foto © Telemundo

El gobernador del estado de Colorado anunció que revisará el caso del camionero cubano Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, que acaba de ser condenado a 110 años de prisión por la muerte de cuatro personas en un accidente de tránsito ocurrido en 2019.

Jared Polis declaró a Telemundo Denver que revisará una solicitud en la que se le pide perdonar o conmutar la sanción impuesta al joven conductor, la cual ha sido considerada demasiado severa porque no fue un hecho intencional.

"Voy a leerlo y estudiarlo y prepararé una respuesta", dijo Polis en conferencia de prensa.

El abogado del joven cubano, James Colgan, reveló a Telemundo que la apelación en el tribunal podría demorar un par de años.

"Este es uno de los errores judiciales más grandes que he visto, por eso el caso ha tenido tanta resonancia", señaló.

Colgan dijo que personas y organismos de defensa de migrantes han ofrecido dinero o asesoría legal para la apelación. Él espera que se reexaminen algunas piezas de evidencia para poder pedir una sentencia menor.

"Un castigo tiene que ajustarse al delito y el castigo no se ajusta al delito en este caso. Incluso si Aguilera-Mederos cometió errores, no debería tener que pagar con el resto de su vida", declaró.

El caso ha consternado a la comunidad cubana en Estados Unidos, y en la plataforma Change.org se publicó una petición a favor de Aguilera-Mederos, que al momento de la redacción de esta nota ha sido firmada por 3.710.167 personas.

El autor de la convocatoria, Heather Gilbee, dirigió su campaña al propio gobernador Polis y a los tribunales del condado de Jefferson, en la que subraya que el cubano tiene un historial de conducción limpio y que la responsable de la tragedia es la empresa de transporte, que desde 2017 tuvo varias inspecciones en las que se le detectaron violaciones mecánicas.

"Ha pasado todas las pruebas de drogas y alcohol que se dieron incluyendo una prueba química. Este accidente no fue intencional, ni fue un acto criminal por parte de los conductores. (...) Rogel no es un delincuente, la empresa para la que trabajaba conocía las leyes federales que rigen la conducción de camiones, pero no las cumplió", precisó.

El proceso contra el camionero cubano ha generado un debate sobre las llamadas "leyes de sentencia mínima obligatoria" de Colorado. Al dictar el veredicto el lunes, el juez Bruce Jones dijo que no tenía discreción para establecer una pena menor, aunque le hubiera gustado hacerlo.

Aguilera-Mederos ha sido condenado a más años de cárcel que algunos asesinos, pues los delitos de los que fue hallado culpable fueron juzgados por una ley estatal que obligó al magistrado a imponer ese número de años como sanción mínima.

También la fiscal del primer distrito judicial Alexis King, que había defendido las condenas que llevaron a la sanción, expresó en un comunicado que "agradecería" una reconsideración de la pena de prisión, al considerarla excesiva.

El caso ha trascendido las fronteras y ha llegado a medios de prensa internacionales, como la cadena británica BBC.