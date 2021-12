Periodista Iliana Hernández celebra 3 años en CiberCuba: "A pesar de las dificultades nada ha impedido mi trabajo"

Iliana Hernández Foto © CiberCuba

La periodista Iliana Hernández cumple tres años trabajando para CiberCuba y quiso celebrarlo en sus redes sociales con un emotivo video donde hace un recorrido por momentos trascendentales de su labor como reportera.

"Un 17/12/2018 empezó mi aventura en @CiberCuba, 3 años agradecida a todos los que me han acompañado", posteó en sus redes sociales.

Afirmó que sigue "con mucha fuerza, a pesar de las zancadillas que la dictadura comunista me ha puesto, no he claudicado, seguimos luchando por nuestra libertad y perfeccionando mi trabajo", aseguró.

La periodista, quien ha sufrido acoso policial, detenciones ilegales, actos de repudio, y ha permanecido durante meses sitiada por la Seguridad del Estado sin poder salir de su propia casa por su labor periodística y su activismo, también afirmó en el video que "a pesar de las dificultades" nada ha impedido que realice su trabajo.

La comunicadora conduce el espacio En directo desde La Habana con Iliana Hernández, que sale de lunes a viernes a las 04:00 pm hora de Cuba por CiberCuba Noticias.

El programa dura entre 20 y 25 minutos, y habla de la actualidad social, económica y política cubana. Es una de las secciones con más audiencia en nuestra publicación.

En 2020 la reportera fue incluida en la lista de las periodistas más valientes del América Latina y el Caribe que promueve la campaña Women Journo Heroes, liderada por la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF, por sus siglas en inglés).

"Todos los días desde La Habana Iliana Hernández reporta injusticias, vejaciones y represiones de que son víctimas los cubanos", señalaba la propuesta.

Asimismo, destacaba que a pesar de que ha sufrido acoso, asedio en su domicilio, detenciones arbitrarias, amenazas y hasta intentos de descrédito personal, "Iliana continúa fiel en su empeño de desenmascarar a la dictadura castrista no solo ante el mundo, sino ante los propios cubanos que residen en la isla. Su labor que entraña riesgos para ella y su familia es cada vez más necesaria", subrayó la publicación.

Iliana Hernández, nacida en la provincia de Guantánamo en 1973, es una activista cubana residente en la localidad habanera de Cojímar, desde donde cada tarde reporta para CiberCuba Noticias.