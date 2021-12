Mijaín López: "Sé que algunos pinareños no me quieren"

Foto © @wrestling

Cuando el gigante Mijaín López consiguió en Tokio su cuarto título olímpico en la lucha grecorromana, automáticamente devino el campeón más laureado en la historia de esa modalidad en lides estivales y, de paso, se aseguró la distinción de Atleta del Año en Cuba.

El anuncio oficial de dicha selección se conoció el pasado 15 de diciembre. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, su terruño natal, Pinar del Río, se inclinó por el boxeador Roniel Iglesias -monarca del peso welter- a la hora de escoger al deportista más destacado de la provincia en 2021.

Mijaín, faltaba más, no se ha callado ante la absurda decisión. En declaraciones telefónicas al periodista Ernesto Amaya Esquivel, el invencible gladiador señaló que "me seleccionaron el mejor atleta de Cuba, de América, de los Juegos Olímpicos..., ¿cómo mi provincia no me va a reconocer?", y aseguró que "no tengo ninguna inconformidad porque el que merece no pide, pero creo que las autoridades y ustedes (refiriéndose a la prensa) tienen que poner a cada gente en su lugar".

La nota publicada en el sitio web de Tele Pinar aclaró que el Ídolo de Herradura recibió el galardón correspondiente al acontecimiento del año en Pinar, pero no el correspondiente al mejor en deportes individuales. Según Amaya Esquivel, ni siquiera se consintió en compartir el premio entre Roniel y Mijaín, tal como muchos sugirieron.

"No iré a recoger el premio a Pinar del Río", dijo el estelar. "Se lo expresé hoy al presidente del INDER, porque ya sé que algunos pinareños no me quieren. Soy un atleta que lo que he hecho, lo he hecho por concepto y porque me gusta. En un centro de trabajo tú respondes por lo que te toca, hoy estás de jefe y mañana no eres nadie y Mijaín López estará todos los días".

Más adelante, apuntó que "ojalá y se lo dieran a Roniel o a Lazarito (Álvarez), porque creo que todos los que fueron a los Juegos Olímpicos con esta pandemia hicieron una hazaña, pero honor a quien honor merece y no se puede engañar al atleta. Roniel hizo una cosa igual que yo, ese es un salvaje y mi hermano".

Por último, envió un mensaje con dardos: "Les agradezco a todos, al que me quiere y no me quiere, a la familia pinareña que me vio crecer, a esa que sabe que soy pinareño a full porque nunca he negado a mi provincia, a mi pueblo. Les deseo muchas felicidades y prosperidad en el nuevo año. Yo sigo siendo Mijaín hoy y mañana porque siempre haré las cosas como son, para bien y para mal, en la función que toque, todos saben el trabajo que he pasado para tener todos los resultados que tengo".