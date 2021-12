Shakira alza su voz por camionero cubano: Sigamos presionando para que no se cometa esta injusticia tan grande

Rogel Aguilera y Shakira Foto © Instagram de la artista

La cantante colombiana Shakira mostró su solidaridad y apoyo hacia Rogel Aguilera Mederos, el joven camionero cubano condenado a 110 años de cárcel por accidente mortal en Colorado.

Shakira recurrió a sus historias de Instagram para visibilizar el caso de Rogel y pedir que continúe la presión mediática y en redes sociales para evitar "que se cometa una injusticia tan grande como esta".

Historias de Instagram / Shakira

"Me alivia saber que el fiscal del distrito ha dado un paso hacia la reapertura de este doloroso caso. Los tecnicismos en esta sentencia no deben prevalecer sobre la discreción judicial ni equivaler a una justicia y a una pena de prisión de por vida por un incidente que, aunque trágico para todos los involucrados, ha sido un mero accidente, por lo tanto, debemos seguir presionando para que no se cometa una injusticia tan grande como esta", escribió Shakira para sus más de 70 millones de seguidores.

Historias de Instagram / Shakira

La estrella pop barranquillera compartió la petición que circula a través de change.org a favor de Aguilera Mederos, que roza los 5 millones de firmas para que se conmute su sentencia, y que se ha convertido en una de las peticiones con mayor cantidad de firmas de la popular plataforma.

La noche de este martes, fue la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian quien utilizó sus redes sociales con más de 271 millones de seguidores para mostrar su apoyo a Rogel Aguilera y repudiar la ley de las sentencias mínimas de Colorado.

"Los mínimos obligatorios atentan contra la discreción judicial y deben terminar", dijo la empresaria de 41 años. "La ley de Colorado realmente necesita cambiar y esto es muy injusto".

La socialité pidió al gobernador de ese estado, Jared Polis, que "haga lo correcto" y conmute la sentencia de Aguilera Mederos.