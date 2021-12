Kim Kardashian se pronuncia a favor de Rogel Aguilera, camionero cubano sentenciado a 110 años

Rogel Aguilera y Kim Kardashian Foto © Instagram / Kim Kardashian

La celebrity y empresaria estadounidense Kim Kardashian tildó de "sorprendente e injusta" la condena que pesa sobre Rogel Aguilera Mederos, el joven camionero cubano sentenciado a 110 años de prisión por accidente que ocasionó la muerte de cuatro personas en 2019.

"Sé que todo el mundo ha estado publicando sobre Rogel Aguilera-Mederos en la última semana. Por ello me sumergí en el caso para saber realmente cuál es la situación. Para aquellos que no saben sobre este caso, Rogel tiene 26 años y fue sentenciado a 110 años en prisión por chocar la rastra que manejaba contra el tráfico y matar a cuatro personas. Él no estaba borracho o bajo la influencia de las drogas, los frenos del camión fallaron", resaltó la estrella de la telerrealidad en sus historias de Instagram, donde la siguen más de 271 millones de personas.

La más famosa del clan Kardashian, que la pasada semana aprobó el examen conocido como baby bar y está cada vez más cerca de seguir los pasos de su padre y convertirse en abogada, dijo que era "frustrante e injusto" que el juez "no quería darle una sentencia tan larga" pero debido a la ley de la pena mínima obligatoria de Colorado "sus manos estuvieron atadas".

"Los mínimos obligatorios atentan contra la discreción judicial y deben terminar", pidió la empresaria de 41 años. "La ley de Colorado realmente necesita cambiar y esto es muy injusto".

Kim Kardashian hizo un llamado al gobernador del estado de Colorado, Jared Polis, para que "haga lo correcto" y conmute la sentencia de Aguilera Mederos, un caso que le ha dado la vuelta al mundo.

"Rezo para que el gobernador Polis, que ha sido un líder en el apoyo a las reformas por la dignidad humana en el sistema legal, conmute su sentencia", destacó.

Rogel Lázaro Aguilera Mederos fue sentenciado a 110 años de prisión la pasada semana en Colorado por el accidente que ocasionó en 2019 y que dejó un saldo de cuatro fallecidos y varios heridos. El caso del joven de 26 años, que asegura que preferiría haber muerto él, ha generado más de 4.5 millones de firmas en una petición de change.org para que se conmute su sentencia.

Muchas personas, organizaciones de derechos civiles, el gremio de camioneros hispanos y figuras públicas se han solidarizado con Aguilera Mederos por considerar injusta y desmedida su condena, ya que no se trata de un hecho intencional, ni de un accidente ocasionado por intoxicación con drogas o alcohol sino por un fallo de frenos. En redes sociales, no han parado las comparaciones del caso del joven cubano con un número significativo de criminales que han perpetrado asesinatos masivos en Estados Unidos y han recibido sentencias mucho menores.

El gobernador de Colorado dijo a Telemundo Denver que revisará una solicitud en la que se le pide perdonar o conmutar la sanción impuesta al joven conductor: "Voy a leerlo y estudiarlo y prepararé una respuesta".