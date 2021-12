Madre de menor preso por 11J denuncia vigilancia de la Seguridad del Estado

Bárbara Farrat, la madre de uno de los adolescentes detenidos el pasado 11 de julio (11J) en Cuba, denunció que la Seguridad del Estado ha impuesto vigilancia a su domicilio en La Habana e investiga a todos sus vecinos por firmar una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en favor de los presos políticos.

En un programa de la activista villaclareña Saily González la madre de Jonathan Torres Farrat dijo que logró fotografiar al agente del régimen que la vigila, y que esta nueva medida que intenta intimidarla demuestra que el gobierno teme a la voz de los familiares de los presos del llamado 11J.

"Ellos saben que Jonathan es muy mencionado en las redes sociales. Toda la vigilancia que a mí me ponen y ese secuestro a las 8:30 am (el pasado viernes) significa que no les queda otro remedio, ya no saben qué hacer conmigo", relató.

Agente de la Seguridad del Estado que vigila a Bárbara Farrat

En una directa posterior denunció que el agente se encontraba en el lugar porque se están investigando a todos los vecinos que firmaron una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel en favor de la liberación de los presos del 11J.

"Tienen a mis vecinos asustados, y sepan que a pesar de eso muchos dijeron que no se arrepentían porque conocían a Jonathan desde que nació", explicó indignada.

Asimismo, dijo que las autoridades le hicieron una carta de advertencia por el delito de "instigación a delinquir", en referencia a los llamados que ha hecho Farrat a otras madres cubanas que también tienen a sus hijos presos por manifestarse en julio pasado.

Afirma que no tiene miedo de lo que pueda pasarle a ella, pero sí teme por su hijo menor de edad, quien cursaba segundo año de tecnológico. “A mi hijo ha ido la Seguridad del Estado a amenazarlo. A mi hijo le han violado todos sus derechos, todos”, puntualizó.

El programa de González prevé invitar a lo largo de varias jornadas a familiares de los presos del llamado 11J en la isla. Asegura que será "una ofensiva contra el miedo de otros familiares a que a sus presos les suban la condena o les impongan otros castigos".

Al respecto, Farrat destacó el rol de los medios independientes y de las redes sociales en el apoyo a las familias y a los presos políticos de la isla.

“Por ejemplo, a Jonathan lo llevaron con chakiras al cardiocentro, y gracias a mis denuncias a mí luego me llamaron para que lo acompañara cuando le hicieron el ecocardiograma”, señaló.

La mujer, quien quedó a cargo de un nieto pequeño, instó a las familias a perder el miedo a denunciar.

"A veces estoy por el piso y de leer los comentarios en redes me da fuerzas para levantarme y seguir luchando. A todas las madres les digo, ¿ven como tengo a la seguridad del Estado en mi puerta?, pero imaginen si somos 200 y 300. Son nuestros hijos los que están presos, los que salieron a las calles, ahora nos toca defenderlos a ellos", subrayó.

Farrat dijo que desde el 30 de diciembre al 1 de enero protagonizará un ayuno por la libertad de Jonathan.

“Aquí no se va a cocinar, tomaremos agua malamente”, dijo, y pidió a la prensa independiente y a los internautas cubanos seguir denunciando la situación de los presos políticos en Cuba.