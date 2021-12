Madre de adolescente cubano pide unidad para reclamar libertad de presos políticos del 11J

Bárbara Farrat Guillén pidió a las madres de los presos políticos del 11J en Cuba que se unan para exigir la libertad de sus hijos.

"Necesitamos unirnos por nuestros hijos; nuestros hijos no tienen que estar ahí", dijo a través de un video la madre de Jonathan Torres Farrat, uno de los adolescentes cubanos que permanece en la cárcel tras las protestas del 11J.

La invitación a unirse por una causa común incluyó la posibilidad de realizar una huelga entre todas y apoyarse mutuamente, todo con el objetivo de presionar a las instituciones del estado y el gobierno de Cuba y salgan en libertad

"Aunque mi hijo esté fuera de prisión yo no voy a parar de hacer la denuncia y si ustedes cogen la fuerza que necesiten cuenten conmigo. Les suplico como madre, necesitamos hacer nuestra manifestación", expresó.

Las palabras de Farrat Guillén ocurren poco después que esta depusiera su huelga de hambre, el tercer ayuno voluntario que realiza en respuesta a los atropellos que sufre su hijo, de solo 17 años.

En medio de su protesta pacífica, se conoció que la Seguridad del Estado amenazó al joven cubano en la cárcel, según conoció este medio a través de una conversación con la activista.

"No sean cobardes, no amenacen a un menor. Vengan a mí, los invito a mi casa. Soy yo la que está haciendo las denuncias en redes sociales. Y no dejaré de denunciar”, aseveró.

No existen datos oficiales sobre la cantidad de personas que resultaron detenidas tras las protestas del 11J, pero grupos independientes, como Cubalex, informaron que la cifra supera los mil ciudadanos, de los cuales unos 600 permanecen en las cárceles y otros en arresto domiciliario.

Jonathan Torres Farrat, como otros adolescentes y jóvenes cubanos, salió a las calles a protestar el 11J en contra del gobierno y tanto la familia como el abogado sostienen que no estuvo involucrado en ningún hecho violento, argumento que niega la Fiscalía y quien pide para los involucrados en las revueltas populares sanciones que llegan hasta los 30 años de privación de libertad.

La UNICEF se mostró preocupada por la detención de menores de edad en Cuba por motivos políticos, gracias a la presión de activistas y miembros de la sociedad civil independiente dentro y fuera de la isla.

Hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en esta situación", expresó el organismo internacional en Twitter.