Pelotero cubano Omar Linares cumple deseo del actor Enrique Molina para regalar a su hijo

Omar Linares hace realidad el regalo soñado por padre Foto © Facebook/Pável Molina/Alexis Valdés

El pelotero cubano Omar Linares cumplió el deseo en vida del actor Enrique Molina, recién fallecido por complicaciones derivadas de la Covid-19 y quien quería regalarle una camiseta autografiada por el estelar deportista a su hijo, el músico Pável Molina.

“Hace unos meses mi padre fue a casa de Omar Linares para hacerme este regalo por mi cumpleaños. Me cuentan que ese día Omar Linares no estaba, porque se encontraba en Japón. Hoy me despierto y me encuentro con estas fotos que me han enviado desde Cuba”, dice Pável en su perfil de Facebook, en el que comparte varias fotos del reconocido pelotero cubano vistiendo una de sus camisas del uniforme del equipo Cuba autografiadas con su nombre.

“Con mi padre ya fallecido, pero con su sueño cumplido por este regalo. Gracias siempre a Omar Linares por no fallarle a mi padre Y gracias a mi ángel eterno Enrique Molina por tan lindo regalo. El más grande de todos mis regalos de todos mis cumpleaños”, añade en su emotiva publicación.

Seguidores del perfil del hijo del popular actor cubano, quien falleció en septiembre último en La Habana, a los 78 años, por complicaciones derivadas de la Covid-19, igual reconocieron el gesto del pelotero para cumplir el deseo de Enrique Molina.

“No hay palabras para describir lo que uno puede sentir al vivir estos momentos, un BELLO regalo de tu PAPÁ, y un maravilloso gesto d ese GRANDE, OMAR LINARES”. “Qué hermoso regalo, aún sin su presencia. Y que gran gesto de Omar Linares de cumplir con el sueño de nuestro Enrique Molina!!! Siempre en nuestro corazón! “No tuve el placer de conocer a tu padre, pero no hay cubano que no sepa que Enrique Molina era un hombre excepcional. En lo particular lo disfruto mucho en la TV y un regalo como esos no tiene precio”, son algunas de las opiniones de los internautas en la red social.

Pavel Molina, quien radica en Estados Unidos, fue integrante de la orquesta Van Van. Durante el ingreso de su padre en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí mantuvo actualizados a los cubanos que seguían por las redes sociales la evolución de la enfermedad de su padre, quien falleció por complicaciones derivadas del coronavirus.

Tras el fallecimiento de Enrique Molina, su hijo compartió un emotivo video en el que aparece el actor sobre el camión que este maneja y muestra su satisfacción.

"De todos los vídeos que tiene mi papá, incluyendo películas, novelas y lo que sea, este es el vídeo más bonito del mundo. Papá en mi camión", escribió en esa ocasión Pavel en Facebook.