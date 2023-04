Hijo del fallecido actor Enrique Molina: "Mi padre sigue enterrado como si fuese un desaparecido"

Pavel Molina Ruiz, hijo del fallecido actor cubano Enrique Molina, reclamó a través de las redes sociales que a más de dos años de la muerte de su padre todavía el lugar donde permanecen sus cenizas no tiene ni siquiera una tarja con su nombre.

En su perfil de Facebook Molina Ruiz publicó un texto con las razones que lo llevaron a exponer públicamente esta situación.

“He escrito a varias personalidades de la cultura cubana, porque creo que mi padre merece una pequeña y humilde tarja con su nombre en el panteón de La Cultura donde están sus restos”, comienza explicando.

El hijo del artista relató que cuando fue a Cuba “a depositar sus cenizas, antes de salir de Italia, le pregunté personalmente a la persona que estaría al frente de la ceremonia si hacía falta que yo desde aquí llevara la tarja y esa persona me dijo que no, que todo estaría resuelto para depositar las cenizas de mi padre con todos los honores, y resulta ser que no había nada, absolutamente nada”.

El músico añadió que al menos fue precavido y antes de viajar a Cuba compró la cajita para depositar sus restos, “porque ni siquiera esa estaba lista, o sea, no había”.

“Hace 6 meses regresé de Cuba y aún mi padre sigue enterrado en ese panteón como si fuese un `desaparecido´ sin nombre de la guerra (…) ¿A dónde y a quién le debo escribir una carta pidiéndole tan `complicado favor´ para honrar a un hombre que a través de un simple televisor hizo reír y llorar a un entero país?”, concluye preguntando en esa red social.

En los comentarios a su publicación varios internautas refieren que es una falta de respeto total, una vergüenza, y algunos hasta le sugieren a Pavel Molina que compre él la tarja porque de lo contrario si la hacen, seguramente la harán mal.

Enrique Molina falleció en septiembre de 2021 a los 78 años por complicaciones derivadas de la COVID-19.

Una parte de sus cenizas fueron arrojadas al río Almendares de la capital cubana, tras un homenaje póstumo que le hiciera la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

En marzo de 2022 el resto de las cenizas del emblemático actor fueron depositadas en el cementerio de Santiago Cuba.