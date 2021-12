Leonardo Fernández Otaño a Frei Betto: "Respete el calvario en que se ha convertido nuestra vida cotidiana"

Leonardo Fernández Otaño y Frei Betto Foto © Facebook Leonardo Fernández Otaño / Wikimedia Commons

En respuesta a un controversial artículo del fraile y escritor brasileño Frei Betto, publicado por en el periódico oficialista Granma este 24 de diciembre, el cual negaba de manera burlona que el pueblo cubano padeciera hambre, el profesor y activista Leonardo Fernández Otaño difundió en su perfil de Facebook una carta abierta en la que denuncia la crisis política y económica que atraviesa la isla y las violaciones de derechos humanos.

"En Cuba no hay hambre. ¡Pero los cubanos tienen mucho apetito! El Gobierno gasta más de 2,000 millones de dólares al año para importar alimentos, incluso de Brasil, al que le compra, entre otras cosas, arroz y pollo (el 85 por ciento de los productos que Brasil importa de Cuba son tabacos, cigarros y puros)", aseguró el teólogo, quien apeló, para sustentar su criterio, a su experiencia de dos semanas en Cuba como asesor del Gobierno cubano sobre el programa de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional apoyado por la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales.

A su juicio, "la situación alimentaria" de la isla "se ve afectada", sobre todo, por el embargo de Estados Unidos. "Esa asfixia impide que los barcos mercantes con banderas de los países que negocian con Estados Unidos toquen puertos cubanos", señaló.

Por su parte, Fernández Otaño, quien comparte la fe cristiana con Frei Betto y fue uno de los manifestantes detenidos durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio en La Habana, afirmó sentirse indignado por las palabras del religioso brasileño y compartió una serie de argumentos que basó en su experiencia "como ciudadano cubano" que se ha insertado "en un barrio en la periferia" de la capital.

"En esta tierra hay hambre y el régimen que usted defiende mantiene en condición de prisioneros políticos a cientos de jóvenes porque el 11 de julio pidieron alimentos, medicinas y libertad. Esos jóvenes son el centro de nuestra opción evangélica hoy, en ellos se encarna Jesús el Nazareno", resaltó.

Para el joven cubano, en Cuba, al igual que en distintos barrios de Brasil o Argentina, hay hambre porque muchas familias no tienen para comer, y tampoco hay medicinas. "Sepa usted que en este archipiélago hay seres humanos que hacen largas colas para poder comprar carne u otro alimento para su familia, no hablemos de la ropa o los zapatos, pues son un lujo y no una necesidad en medio de este viacrucis que vivimos", argumentó.

"También existen tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible) que con precios europeos y en euros, le venden al Pueblo de Dios los artículos de primera necesidad, alejando toda esperanza de una vida digna", explicó.

Fernández Otaño exhortó a Frei Betto, como seguidores de la Teología de la Liberación, a "optar siempre por los pobres, no defender estados totalitarios, pues el Evangelio nos señala que la centralidad de nuestra opción está en los relegados y no en los poderosos, como bien dice el Magníficat".

"Me resulta triste -reveló el activista- que usted se ponga siempre del lado del poder y no escuche el sufrimiento de tantas madres (ya en julio ante las denuncias de tratos indignos y crueles en las cárceles cubanas, usted defendió a la gobernanza, mientras muchos de sus hermanos en la fe estábamos detenidos). Un día le escuché en una conferencia que vivió en un barrio unos años, ¿por qué no le pregunta a sus hermanos religiosos sobre el sufrimiento en los barrios de la Habana?"

También en enero de 2019 Frei Betto desató polémicas en la sociedad cubana con la publicación de otro texto en Granma, en el que sostuvo que quienes emigran de Cuba son "los contaminados por la propaganda del consumismo capitalista", que "creen que El Dorado queda al norte del Río Grande".

"Los mismos que se regocijan por la emigración de unos pocos cubanos jamás se preguntan por qué nunca ha habido en Cuba una manifestación popular contraria al Gobierno, como acaba de ocurrir en Francia (los chalecos amarillos) y también recientemente en Túnez (2011), Egipto (2011), Turquía (2016), y antes en Estados Unidos (Seattle, 1999)", dijo entonces.

Ante este nuevo desacierto político del escritor brasileño, Fernández Otaño le recomendó que, en lugar de asesorar a quien sólo escucha el criterio complaciente, apadrinara a las familias de los presos políticos del 11 de julio: "disculpe mi insolencia, pero el dolor de esas familias me consume cada día, usted bien sabrá que ahí está nuestro pesebre esta Navidad".

"Respecto al bendito embargo, que ya a mi generación nos dice poco, quisiera señalar: lo que impide desarrollarse a esta tierra es el bloqueo interno. Pues el discurso del embargo como fuente de todos los males me recuerda ciertas jaculatorias litúrgicas tridentinas. Hermano Betto, ya que usted es asesor presidencial, porque no apoya las voces de los que disienten, pues su postura solo representa a un izquierda anquilosada y dada al autoritarismo (que a muchos que nos sentimos cristianos y de izquierda poco nos representa)", opinó el activista.

Por último, le pidió que recordara que "este pueblo sufre" y que fuera respetuoso con eso. "Las comparaciones no son sanas, cuando vuelva a escribir para Granma respete el calvario en que se ha convertido nuestra vida cotidiana", dijo.