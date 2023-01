Ulises Toirac: "Cuando prosperar se hace imposible, es imposible enorgullecerse de ser hijo de ese país" 

El actor y humorista Ulises Toirac aseguró que cuando prosperar se hace imposible, no es posible sentirse orgullo de ser cubano, a propósito de la reciente reflexión en el programa oficialista Mesa Redonda del profesor de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana, Fabio Fernández Batista, sobre los sentimientos de patriotismo en la isla.

Toirac comentó este jueves en Facebook que es imposible enorgullecerse de ser cubano “cuando a los hijos de un país se les hace precario vivir en él, cuando su ideal de vida es irrealizable”.

También apuntó que no hay orgullo “cuando este sentimiento de frustración, entre ideal y realidad, se sostiene durante tantos años que impiden en una vida la realización de esos ideales de vida o por lo menos la tenencia de las herramientas y posibilidades de alcanzarlos”.

Captura Facebook/Ulises Toirac

“Cuando una y otra vez escucha que " ahora sí" y resulta que no (y al cabo de los años los mismos que dijeron "ahora si" te dicen que en ese momento estaban equivocados pero "ahora sí" otra vez). Cuando es difícil sostener tu dignidad económica a no ser que de otro país te ayuden. Cuando prosperar se hace imposible... Es imposible enorgullecerse de ser hijo de ese país”, argumentó el artista cubano.

Toirac aseguró que “hay miles de ‘cuando’ más” que harían infinita su publicación, “pero las razones fundamentales y primarias creo que están ahí”.

“Yo adoro el lugar donde nací. Y sangro día a día ver que el orgullo de ser cubano es una ilusión imposible de colgarse al pecho”, concluyó el actor cubano, quien subrayó que solo quería centrarse en sus “sentimiento e ideas” sobre el patriotrismo.

Apuntó, además, “que en la Mesa Redonda se hable sin ‘retoques’, sin escamoteos, sin filigranas y sin ninguna de las mentiras con que usualmente se aborda la realidad, y las consecuencias personales posibles para [el profesor] Fabio Fernández... Es tema de otro largo escrito”.

No obstante, agradeció que el académico pusiera “los puntos sobre las íes en un tema tan medular y de sobrevivencia que estremece todo lo demás”.

Por su parte, el activista y académico Leonardo Fernández Otaño alertó este jueves que el profesor Fernández Batista fue cómplice de su expulsión del doctorado en ciencias históricas en la Universidad de La Habana, y pidió a quienes lo están promocionando y a medios independientes que revisen sus redes para no caer en ingenuidades.

"Debo señalar que el profesor, quién se desempeña como jefe del departamento de Historia de Cuba, fue cómplice de mi expulsión del doctorado en ciencias históricas en la Universidad de La Habana. Este intelectual además destaca por el uso de calificativos groseros para responderle a los colegas que debaten con él en las redes", señaló Fernández Otaño en Twitter.

Fernández Batista fue noticia recientemente tras declarar en la Mesa Redonda que se ha perdido el orgullo de ser cubano, y que sus estudiantes bromean sobre la mala suerte de haber nacido en Cuba y lo felices que serán cuando se vayan.

"El patriotismo no podemos conectarlo exclusivamente a la idea de la resistencia heroica, de que aquí estamos resistiendo como los mambises. No, no, no, eso es patriotismo y es un componente importante del patriotismo, pero la Patria también es construcción de futuro, cristalización de sueños, realizaciones colectivas", dijo.