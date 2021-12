Esposa de Maikel Puig, preso político del 11J: La situación de su salud es crítica y no lo atienden

La cubana Sayli Núñez, esposa de Maikel Puig Bergolla, uno de los manifestantes detenidos tras las protestas del 11J, denunció que el estado de salud de su marido es delicado y que no recibe asistencia médica en la prisión de Quivicán.

Puig fue detenido el 12 de julio tras participar en la protestas en Güines, provincia de Mayabeque. Esta semana su esposa indicó que el cubano pasó 10 días en celda de castigo y ahora debe estar en una de aislamiento, como medida cautelar por tres meses, pero los oficiales no informan con claridad las fechas, ni razones del castigo.

"Su situación allí es grave. Cuando lo fui a ver tenía una pierna inflamada. Él es hipertenso y los medicamentos no se los están dando. Maikel toma Captopril con Hidroclorotiazida y no se lo dan. El médico le comunica que solo tiene tres captopril para casos de emergencia", narró Núñez.

La esposa del preso político señaló que los mareos, dolores de cabeza y el catarro no se le quitan a Puig desde hace semanas, pero que no recibe atención médica. Además, tiene problemas de glucemia.

Las condiciones de la celda son pésimas, convive con aguas albañales en el suelo, no puede ducharse porque se le mojaría la cama y debe bañarse usando un pomito de agua. Las paredes tienen filtraciones y la humedad no favorece su recuperación física. Han señalado esto a los funcionarios de la prisión, pero los problemas no se han solucionado.

"Yo temo por la vida de Maikel. Su atención médica se la están negando. Él necesita sus medicamentos", dijo Núñez.

La Fiscalía de Mayabeque pidió 25 años de privación de libertad para Puig, por los supuestos delitos de desorden público, desacato, instigación a delinquir y tentativa de asesinato.

Núñez explicó a CiberCuba que su esposo es inocente y asegura que hay manipulación en el caso.

“Primero lo querían acusar del robo de la tienda de MLC ya que en nuestro municipio las tiendas quedaron destruidas por hechos vandálicos, pero le quitan esa acusación porque no tenían ni videos ni evidencias para inculparlo por ese hecho; después lo querían acusar de ser promotor de la manifestación”, dijo Núñez subrayando que de esto tampoco había pruebas.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció el "ensañamiento" de la Fiscalía provincial de Mayabeque con los manifestantes del 11J.

El fiscal Yerandy Calzadilla Dávalos solicitó sanciones que van desde los seis a los 25 años para nueve de los juzgados en la causa 152 de 2021.