Cuestionan al periódico El País por recomendar a Cuba como destino turístico "soñado" para 2022

Activistas e intelectuales cubanos reaccionaron indignados este viernes a una publicación del diario español El País, donde se recomienda la isla como destino turístico “soñado” para 2022 y se ignora “la realidad” económica, política y social que padece la población.

En el “Blog de viajes” de ese rotativo el periodista Paco Nadal incluyó a Cuba en el tercer puesto de los “12 destinos muy recomendables para 2022”, alegando que es una “isla soñada” de la que recomienda visitar La Habana, que “está tan encantadora como siempre, con sus glorias y miserias, con su soberbia parte colonial, y el contraste demoledor de las infraviviendas de Centro Habana”.

El listado también considera que visitar la capital, la ciudad de Trinidad y los Cayos es “inaplazable”, para “descubrir” mucho mejor “la realidad” cubana.

El editor, investigador y crítico literario Carlos Aníbal Alonso cuestiona la publicación en un post de Facebook donde señala que “nada dice Nadal de los moradores de la “isla soñada”. De los sueños de los moradores. Ni de sus terratenientes”.

Además de calificarlo de “demente”, Alonso señala que Nadal es el figurante inmortal de una danza de alucinaciones desprovista de ritmo” y, tras recordar una anécdota donde Borges lo sacó a empujones de la Biblioteca Nacional afirmó que “No hay empujones que aniquilen la desidia, el cinismo jovial y la profunda miseria de esas fugaces revelaciones de felicidad sin memoria”.

El post fue comentado por la activista Anamely Ramos, una de las víctima de la represión en Cuba, quien expresó: “Si digo lo que quiero decir me suspenden de Face. Miremos la fecha en que Cuba abrió sus fronteras. Eso solo ya es suficiente karma. Isla soñada no? El cinismo no tiene país, ni ideología”, sentenció.

Asimismo los cubanos arremetieron este jueves contra otro artículo de la revista Forbes en el que se asegura que este “es un buen momento para viajar a Cuba”.

“Un país con centenares de presos políticos, inseguridad y una dictadura” comentó el usuario Víctor M. Dueñas en Twitter.

El pasado mes de noviembre el periodista español Antonio Caño, exdirector de El País, afirmó que el régimen de La Habana ha convertido a “Cuba en un solar de hambre y desesperación”.

En ese contexto el gobierno cubano anunció que espera recibir 2.5 millones de turistas para 2022, e incentiva los viajes a la isla en anuncios publicitarios donde omite la situación económica, política y social. La cifra de turistas proyectada representa la misma cantidad de visitantes de 2019, cuando aún no se había desatado la pandemia de coronavirus.

Desde 2020 el régimen cubano trabajó en la construcción de hoteles para sumar 4,000 nuevas habitaciones a la red hotelera del país, y para el periodo de 2022-2023 se planifican mejoras constructivas en las emblemáticas instalaciones de La Habana del Hotel Nacional, el Tryp Habana Libre y el Hotel Riviera.

La inversión en turismo ha generado numerosas críticas entre la población, que ha padecido durante la pandemia una dura crisis de alimentos y productos básicos, y el pésimo estado de los hospitales de la isla, en los cuales no se invierte.