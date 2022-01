Cubanos reaccionan a nota del MININT sobre robos de motocicletas: Quieren tapar el sol con un dedo

Moto eléctrica en La Habana (imagen de referencia). Foto © CiberCuba

Varios cubanos reaccionaron indignados en redes sociales luego de difundirse una nota informativa del Ministerio del Interior (MININT) acerca de los presuntos robos violentos de motocicletas durante las últimas semanas en el país.

El comunicado fue leído en el Noticiero Nacional de Televisión y desató pronto decenas de comentarios llamando la atención sobre la tensa situación que viven hoy algunos territorios de la isla, bajo una supuesta ola de asaltos tanto a conductores de vehículos como a transeúntes.

“Aquí en Holguín hay robos de las motorinas y motos y eso dónde se habla??? Por favor, no quieran tapar el sol con un dedo, aquí hasta de día, ya no hay vergüenza, solo en Día y Noche se ve efectividad de la policía y en la Habana. Holguín no le importa a NADIE”, lamentó una usuaria en Facebook, haciendo referencias a la serie policiaca televisiva cubana.

“Yo vivo en Holguín y sí minimizan y no le dicen a la población lo que pasa”, dijo otro que describió un grupo de supuestos hechos delictivos ocurridos recientemente en el territorio.

“Esto es el paraíso para los bandoleros. Mientras los que esperábamos con esperanza una respuesta de las autoridades reconociendo y ofreciendo soluciones al problema nos quedamos decepcionados y boquiabiertos frente a la TV que solo minimizó lo que está sucediendo en nuestras calles”, aseguró un tercer internauta.

“Sin palabras, todo lo que está pasando y me salen con que son noticias falsas, la realidad es de inseguridad y de poco actuar, no fastidien, si las motos y teléfonos son el día a día de los delincuentes y la mayoría siguen haciendo sus fechorías con total impunidad”, expresó otro.

La nota del MININT niega la veracidad de las informaciones, fotos y videos que divulgaron ciudadanos y la prensa independiente a través de las redes sociales en las jornadas previas al Fin de Año.

“En algunos casos, se demuestra que son sucesos ocurridos en años anteriores o noticias falsas, con la pretensión de generar un clima de impunidad e inseguridad ciudadana en medio de las festividades”, declaró el organismo gubernamental.

El resto del documento resalta las supuestas acciones que desarrolla el MININT en la prevención, investigación y enjuiciamiento de quienes protagonizan robos de motos eléctricas, un medio que han adquirido muchas personas en la isla ante la crisis generalizada de transporte.

A mediados de diciembre el Club de Motos Eléctricas denunció en Facebook el incremento de asaltos a algunos de sus miembros, algunos de ellos con armas blancas. Durante el mes se han publicado varias denuncias de hechos similares.