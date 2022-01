Madre del camionero cubano Rogel Aguilera dice que su hijo fue víctima de un juicio fraudulento

Oslaida Mederos, madre del camionero condenado a 110 años. Foto © Captura de pantalla

Oslaida Mederos, madre del joven camionero cubano que provocó un accidente en Colorado donde perdieron la vida cuatro personas, alegó que su hijo fue víctima de un juicio fraudulento.

"[Mi hijo] pasó por burlas, discriminación y otras cosas", confesó Mederos al canal Telemundo 51 poco después de conocerse que el gobernador de Colorado, Jared Polis, disminuyó su sentencia a 10 años de privación de libertad.

La cubana dijo además que su hijo sufre unas crisis nerviosas que la mantienen "bastante preocupada", y agregó que toda esta situación afecta directamente a la familia.

Las declaraciones de la madre Rogel Lázaro Aguilera Mederos a la prensa coinciden con las primeras palabras del joven cubano desde la cárcel tras conocer la reducción de su sentencia.

"No quiere que se malinterprete, pero que no estamos conformes", expresó.

El joven su abogado harán todo lo posible para que se le retiren los cargos de asalto y tentativa de asalto y para ello preparan el caso, que será presentado en corte a mediados de enero.

"A mí, Dios, que es el divino y justo, me habló y me dijo que yo iba a estar afuera más pronto de lo que me iba a imaginar", confesó desde la cárcel.

Una petición en change.org superó cinco millones de firmas para que se revisara la condena de 110 años que dictaminó un jurado en Colorado, considerando excesiva e injusta la sanción, ya que el accidente de tránsito no fue intencional.

Algunos de los familiares de las víctimas mostraron su inconformidad con el proceso y calificaron de excesiva la condena, e incluso el juez y el fiscal que llevaron el caso se mostraron contrarios a la decisión.

Figuras del entretenimiento como Willy Chirino, Shakira y una de las Kardashian utilizaron sus redes sociales para pedir justicia a favor del joven camionero de 26 años.