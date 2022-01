Copa Airlines aumenta en enero frecuencia diaria de vuelos a Cuba

Avión de Copa Airlines Foto © Flickr / Tomás Del Coro

La compañía Copa Airlines aumentará su frecuencia de viajes a Cuba durante enero y volverá a conectar a Holguín y Santa Clara con Panamá.

A partir de este lunes desde el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, comenzarán a salir cinco vuelos diarios, según divulgó en su canal de Telegram la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA).

Asimismo, se reactivan los vuelos a los aeropuertos Abel Santamaría, de Santa Clara, los martes, jueves, sábados y domingos; y en el Frank País, de Holguín, los miércoles, jueves y domingos.

ECASA advirtió que ellos solo comunican las informaciones proporcionadas por las agencias y aerolíneas, así que no se hacen responsables de los cambios en la planificación anunciada para enero.

Desde noviembre último, los vuelos de Copa Airlines establecieron una política de equipaje para Cuba en la que únicamente podrán llevarse dos piezas de hasta 23 kg, así como la aplicación de cargos de equipaje de acuerdo a la tarifa adquirida, según se refiere en la página web de la compañía.

El gobierno cubano anunció para este mes su calendario de vuelos a la isla por parte de varias compañías aéreas y las frecuencias que tendrán, todo a raíz de la apertura de las fronteras que hubo a mediados de noviembre y con el objetivo de incrementar la presencia de turistas internacionales en el país.

Copa Airlines, es la aerolínea internacional de Panamá con su centro de conexiones principal en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Desde mediados de noviembre no es necesario tener un visado para hacer escala en Panamá, siempre que esta sea menor de 12 horas, tal y como anunció la Embajada de ese país en Cuba

“Recordamos a todos los viajeros que Panamá no requiere visa de tránsito para ciudadanos cubanos, pero el tránsito no puede ser mayor a 12 horas. No hay excepciones a este límite. Las personas que excedan este límite de 12 horas deben tener visado y cumplir con los requisitos sanitarios establecidos”, avisó la sede diplomática panameña.