Embajada de Panamá informa a cubanos que no necesitan visa para escala menor de 12 horas

Avión de la aerolínea panameña Copa Foto © Wikimedia Commons / Eric Salard

Los cubanos que viajen a un tercer país haciendo escala menor de 12 horas en Panamá no tendrán necesidad de solicitar visado de ese país, según informó este miércoles la Embajada de Panamá en Cuba.

“Recordamos a todos los viajeros que Panamá no requiere visa de tránsito para ciudadanos cubanos, pero el tránsito no puede ser mayor a 12 horas. No hay excepciones a este límite. Las personas que excedan este límite de 12 horas deben tener visado y cumplir con los requisitos sanitarios establecidos”, avisó la Embajada de Panamá a través de sus redes sociales.

Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá recordó que “los pasajeros en tránsito son todas aquellas personas que ingresen al territorio nacional por vía aérea con el fin de seguir su viaje a otro país. Panamá no requiere visa de tránsito para aquellas personas cuyo tiempo en tránsito es menos de 12 horas. Los pasajeros en tránsito deberán permanecer dentro del aeropuerto”.

“Todo viajero cuyo tránsito excede las 12 horas o desee salir del aeropuerto temporalmente, por cualquier razón, debe cumplir con los requisitos migratorios y sanitarios establecidos”, añadió.

Este lunes, el gobierno de Nicaragua estableció el “libre visado” para ciudadanos cubanos, en lo que calificó de medida “humanitaria”.

La eliminación del visado implica que los cubanos no tendrán que argumentar el motivo de su viaje a la nación centroamericana ni tampoco pagar el equivalente a 17,85 dólares de la visa, que tenía una duración de 30 días, prorrogables a 90.

"Ante la cantidad de solicitudes de hermanos ciudadanos cubanos con familiares en Nicaragua, y con el fin de promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria, a partir del lunes 22 de noviembre del año 2021, se establece el libre visado para todos los ciudadanos cubanos que deseen ingresar a Nicaragua", indicó el Ministerio de Gobernación en una Nota de Prensa publicada en su web.

Las autoridades nicaragüenses no precisaron si los cubanos deberán regirse bajo las medidas de la pandemia para ingresar a Nicaragua, entre ellas presentar una prueba negativa de COVID-19 con validez máxima de tres días, o un chequeo médico con siete días de anticipación.

La medida de “libre visado” ha sido interpretada por muchos cubanos como una puerta abierta a la emigración hacia Estados Unidos desde Nicaragua, una vía que evitaría el paso de la peligrosa Selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, que se ha cobrado numerosas vidas en los últimos años.

El aviso de Panamá a los cubanos, recordándoles que para hacer escala en tránsito inferior a 12 horas no necesitarán solicitar visa, facilita la llegada de estos a Nicaragua, destino que por el momento no tiene conexión directa con Cuba, según la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos (ECASA). De producirse el éxodo masivo que algunos expertos vaticinan, la aerolínea panameña Copa, que sí tiene conexión directa con La Habana, se verá beneficiada.

La actitud del gobierno nicaragüense ahora difiere radicalmente de la adoptada entre 2015 y 2016, cuando el cierre de fronteras a los cubanos procedentes de Costa Rica originó una grave crisis migratoria y obligó a un acuerdo entre varias naciones centroamericanas para fletar vuelos especiales a México.

En los últimos años, una cifra creciente de cubanos intentó arribar directamente a suelo nicaragüense para ahorrarse el cruce del Darién en su ruta hacia la frontera sur de México con Estados Unidos. En muchos casos, quienes no obtuvieron el visado optaron por ir cruzando fronteras desde diversos países de Sudamérica, como Chile, Brasil o Uruguay.

Recientemente estremeció a la comunidad cubana la doble tragedia de una familia cubana que en menos de un mes perdió a dos de sus miembros, una madre y su hijo de 14 años, fallecidos mientras intentaban arribar a Panamá desde Colombia. Esa familia, que residía en Chile desde 2018, había intentado pedir visa a Nicaragua, pero se la habían negado, motivo por el cual decidieron seguir camino cruzando fronteras, según declaró una fuente familiar.