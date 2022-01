Cubanos podrán comprar combustible a través de aplicación Transfermóvil

Comprar combustible a través de aplicación Transfermóvil Foto © Facebook/CIMEX

La Corporación CIMEX habilitó para los cubanos en la isla la compra de combustible a través de la aplicación Transfermóvil.

Según el perfil de Facebook de CIMEX, desde el 28 de diciembre último se implementó la compra de Pines Electrónicos como nuevo medio de pago desde la citada aplicación cubana.

Igual explica que esa decisión es parte de su política para ampliar desde abril de 2020 la adquisición de combustibles en los servicentros de la isla mediante el pago electrónico para extender y estimular en el comercio minorista la informatización de los procesos.

De acuerdo con la publicación de CIMEX en su red social, para la realización de la compra de combustible mediante Transfermóvil se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a Transfermóvil y autenticarse.

2. Acceder a: Operaciones -> Compra Cupón de Combustible.

3. Se define monto y tipo de cuenta del Pin Electrónico a comprar.

4. Una vez adquirido el Pin Electrónico se guarda en: Transfermóvil -> Gestión.

5. Dentro de la sección Gestión, desplazarse hacia la pestaña Combustible.

6. Para acceder al Pin Electrónico teclee “Código de acceso”.

7. Se refleja detalles del Pin y funcionalidades informativas (Estado y Actualizar).

8. Escanear código QR y proceder al pago.

Además de esta forma de pago, CIMEX mantiene los pagos de combustibles mediante tarjetas prepago desechables, que se pueden adquirir en sus 1600 establecimientos comerciales, en los puntos de ventas de Tiendas Caribe, CADECA, TRIMAGEN y con agentes de telecomunicaciones.

No obstante, este último medio de pago tiene ahora otras modificaciones tras las críticas que generó su implementación el año que acaba de concluir para evitar el uso de efectivo en las gasolineras, pero que ocasionó demoras en el servicio, largas filas, problemas de conexión en las Terminales de Puntos de Venta (POS) para reintegrar el dinero no utilizando equivalente a la cantidad de combustible, entre otras quejas.

“Yo mismo quiero rellenar el tanque y el mío lo mismo acepta seis que cuatro (litros), en dependencia, no tengo para medirlo. Le digo ‘échame seis’, y si me sobra, entonces se traba el POS para hacerme la devolución para mi tarjeta", apunto un cliente sobre este servicio.

Ahora de acuerdo con CIMEX con las tarjetas prepago se pueden realizar despachos parciales y totales y unificar en el momento del despacho hasta cinco tarjetas en una.

Asimismo explica que “si el cliente solicita un monto a despachar menor al valor facial de las tarjetas tecleadas, se generará un comprobante donde se especifica la que quedará como tarjeta principal (VALIDA-PRINCIPAL), en esta quedará el saldo remanente a favor del cliente”.

Además, añaden, que en el caso de que el monto tecleado sea mayor al valor facial de las tarjetas tecleadas, solo se enviará al sistema el saldo completo de la tarjeta o grupos de tarjetas.

“Por ejemplo, si son tres tarjetas de 25.00 CUP y en el importe se tecleó 80.00 CUP, se autorizará solo 75.00 CUP, este sería el valor enviado al sistema y se imprimirá en el comprobante de venta”, explica CIMEX en su red social.

Por último, CIMEX aclara que “se mantienen operando, además, los diversos medios de pago electrónico existentes”, y que cualquier duda o reclamación, puede contactarnos mediante sus medios de atención al cliente en el teléfono 80000724, en el correo atencionalcliente@cimex.com.cu y en sus perfiles en redes sociales Facebook y Twitter.

Un usuario consideró sobre el pago de combustible mediante la aplicación Transfermóvil que “seguimos complicándonos la vida. Hay que generar opciones y no quitar unas para implementar otras. El pago en efectivo, sin cupón, es más sencillo para el cliente. Sería bueno combinar su uso con otras opciones, y no su eliminación. Veo muy complicado el proceso, hay que dar muchas vueltas. ¿Por qué no puede ser más simple?”

“¡Dios...cómo hay que estudiar! Voy a terminar el doctorado primero...”. “Queremos aparentar lo que no es. En Cuba ninguna de esas opciones funcionan, porque todo se hace muy engorroso, procedimientos difíciles, demasiado complicaciones, más los problemas tecnológicos que siempre están presentes. En fin, en el socialismo nada funciona”. “Todo muy bien, pero si no arreglan la bomba de gasolina del servicentro, de madrugada no podremos disfrutar de este servicio”. “Muchas formas de pago y el producto perdido, ¿no les da pena?”, argumentan otros internautas.

“Ahora, ¿realmente tienes infraestructura para esto? Hay días que vas a una tienda MLC y resulta que no hay red”, concluye un usuario.