Periodista cubano Alejandro Condis celebra estar en EEUU: "En mi corazón estará siempre presente de dónde vengo"

Alejandro Condis Foto © Alejandro Condis / Facebook

El periodista cubano Alejandro Condis compartió en sus redes sociales un emotivo texto en el que recuerda todo lo que ha vivido para llegar adonde está ahora.

Condis, quien desde noviembre es el presentador de los noticieros de fin de semana del canal Univisión Nueva York, publicó una fotografía tomada el 31 de diciembre de 2011 en La Habana, en la que se ve a él junto a dos amigas arrastrando una maleta por la calle, una tradición con la que los cubanos de la Isla piden viajar al extranjero.

"Dimos la vuelta a la manzana con la esperanza de un viaje que nos permitiera salir de Cuba, y vivir en el exilio con libertad, felices y libres de una cruel dictadura. Los tres lo logramos", relató.

El joven reportero rememoró que nació en uno de los barrios más pobres y marginales de La Habana, y señaló como una de las derrotas más dolorosas que sufrió cuando intentó entrar a la universidad para ser periodista y no lo logró.

"No tuve los puntos necesarios en las pruebas de ingreso a la universidad y no me da vergüenza decirlo. En cambio, estudié Historia del Arte y me prometí construirme un futuro brillante y, algún día, dedicarme al Periodismo", subrayó.

"10 años después de aquella foto, muchos rechazos, carencias y hasta humillaciones, de vivir lo que ni se imaginan… aún no entiendo cómo llegué al escritorio de Univision Nueva York. No me lo puedo explicar", afirmó.

Condis quiso enviar un mensaje a sus seguidores por el año nuevo, en el que les dice que tengan fe, que se preparen para estar listos cuando lleguen las oportunidades, que hagan el bien y que no permitan que nadie les corte las alas para conquistar sus metas.

"Hoy no daré la vuelta a la manzana con una maleta. Estoy donde hace una década deseé estar cuando caminé con ella: en la capital del mundo, en Nueva York, presentando las noticias, y sintiéndome pleno y realizado. En mi corazón estará siempre presente de dónde vengo, pero aún más estará a dónde quiero llegar… Hoy pediré salud para mí y para todos, libertad para mi pueblo cubano y bendiciones para tanta gente linda que me ha ayudado y me apoya", expresó.

El presentador televisivo hizo un llamado a sus compatriotas a no dejar que las malas circunstancias los marquen.

"Si hoy tienen que salir con una maleta, rezar por un deseo que tienen, quemar un muñeco para dejar atrás lo malo, tirar agua a la calle… lo que sea, háganlo. Pero no olviden que al mismo tiempo comienza un nuevo año que, pese a todo, está lleno de nuevas y brillantes oportunidades y que como dice el dicho: 'Dios te ayuda, pero ayúdate'. Hay que salirlas a pelear como yo lo hice. Yo estuve bien abajo… y mírame 10 años después. No es que llegue lo que quieras enseguida, pero mientras más pronto empecemos, más rápido se dará", subrayó.

En junio de 2020 el joven periodista cubano ganó un premio Emmy –máxima distinción que otorga la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias en Estados Unidos– en la categoría de mejor reportero en vivo.

Condis, entonces reportero de Telemundo Las Vegas, fue laureado por un reportaje acerca de una manifestación de cubanos exiliados en esa ciudad, en protesta contra el régimen castrista.