Jóvenes cubanos reciben el año nuevo al ritmo de “Oe, policía, pin…”

Un grupo de cubanos despidió el año viejo a ritmo del pegajoso estribillo de conga “Oe, policía, pin…” en la comunidad del Médano, cerca de Tunas de Zaza, en la provincia de Sancti Spíritus.

En un video que comparte el perfil del grupo en Facebook “Madres y familiares de manifestantes del 11J”, se observa a decenas de jóvenes bailando alrededor de una fogata en medio de la calle y repitiendo el estribillo “Oe, policía, pin…”.

“Provincia Sancti Spíritus-Mégano. Esto es un año nuevo. No voy a decir que la dictadura se va a caer, pero al 2025 no llegan. Ya el pueblo está despierto”, dice el mensaje que acompaña al video de los jóvenes esperando el 2022, que igual fue compartido por el usuario YankoMesa30 en la red de TikTok, y en Facebook por la usuaria que se identifica como Mambisa Flores.

Captura Facebook/ Mambisa Flores

“La juventud no cree, no teme en las sanciones ejemplarizante que según impuso la dictadura para meter miedo a los del 11/J, ellos dirán que no habrá prisión para tantos”. “Como me hubiera gustado estar allí con los espirituanos, demostrando que el pueblo todavía está dispuesto a producir otro 11 de Julio más grande todavía que el que ya presenciamos en el 2021”. “Ya el pueblo no los quiere y lo mejor es que ellos lo saben. Ya no engañan a nadie. Patria y Vida”, comentaron algunos usuarios en el citado perfil sobre la celebración de estos jóvenes por el año nuevo.

‘Oe, policía, pin…’ surgió en las calles de la ciudad de Bayamo en abril último, cuando los bayameses comenzaron a corear a ritmo de conga el estribillo para celebrar el triunfo del equipo de pelota de Granma en la reciente Serie Nacional de Béisbol.

Luego la frase inspiraría a los raperos Marichal y Daryelo Sánchez para hacer un tema con igual nombre, dedicado a los órganos policiales del régimen cubano, en el que se refiere a la posibilidad de un estallido social en la Isla, en el que los represores uniformados tendrían que tomar partido.

“Oye policía, qué pin… te pasa, asere/ tú eres mongo o tú no ves que a Díaz-Canel nadie lo quiere/ ese pelele tiene avión pa escaparse pa que te enteres/ ¿y tú qué vas a hacer el día que el pueblo se revele?/ Ni tu tonfa, ni tu spray ni tu pistola harán que frene/ el estallido social que se viene/ de nada a ti te sirve ese uniforme que tú tienes/ yo a ti y a tu PNR me los paso por el pene”… dice una de las estrofas del tema.

También otro grupo de cubanos recibió el 2022 con la canción Patria y Vida, según se pudo apreciar en un video que divulgó en Facebook la página Todo Cuba 2.0.

"Felicidades para todo el mundo", dijo uno de los jóvenes cubanos que protagonizó el festejo de fin de año, mientras el resto del grupo se abrazaba y coreaban la canción.

Igual en las imágenes se vio la costumbre de tirar agua y brindar, mientras se escuchaba a los intérpretes de Patria y Vida, el tema que se convirtió en himno de libertad y cambios para Cuba durante 2021 y que corearon los manifestantes del 11J.