Los raperos cubanos Marichal y Daryelo Sánchez estrenan nuevo tema: Oe' policía pin…

Los raperos cubanos Marichal y Daryelo Sánchez estrenaron un nuevo tema de rap contestatario titulado “Oe’ policía pinga”. (*nota al pie)

El tema tiene como leitmotiv la conga que arrolló por la ciudad de Bayamo el día del recibimiento del equipo de béisbol local, ganador de la Serie Nacional. Una conga que se volvió viral por su coro, entonado por una muchedumbre de bayameses eufóricos.

“Cuando lo veas dile: Oe’ policía pinga”, empieza disparando Daryelo. “Por donde les quepa les vamos a meter los bastones / Van a tener que acuartelarse en sus estaciones / Porque si de verdad el pueblo se pone / va a ser cuando se les acaben las municiones”.

“Está bueno ya del abuso y sus represiones / de su cabroná a la cara con sus corrupciones / La gente no aguanta más, van a reventar los cordones”, continúa la letra de un rap que refleja la impopularidad de la policía en Cuba y el cansancio de la ciudadanía ante sus atropellos.

La responsabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del régimen en la intensificación de la represión en Cuba queda expuesta en la “lírica feroz” (que diría el rapero cubano FlowT) de Daryelo Sánchez, colaborador junto a Marichal en el disco La Resistencia.

Reflexionando sobre ello, avisa: “Se les acabó la comparsa… / No te me retractes si se inclina la balanza / los trastos a la basura, no se les va a da ni fianza / Dejen la locura, ustedes no se cansan de hacer guardia / perros pa’ sus jefes cuidarles la panza”.

“No le inspiras confianza ni a la misma madre tuya / quítate esas botas, tú lo que llevas es un par de pullas / Te vamos a cerrar la cuadra, los calderos que hagan bulla / pa’ que le tires el retroceso a la patrulla”, sigue calentando Daryelo.

“Cuando lo veas dile: Oe’ policía pinga”, continúa Marichal. “Si está en la esquina dile: Oe’ policía pinga / en toda Cuba dile: Oe’ policía pinga”, propone el rapero mezclando las voces de la conga de Bayamo con la base rítmica de su rap.

“Oe’ policía ¿qué pinga te pasa, asere, tú eres mongo? / Tú no ves que a Díaz-Canel nadie lo quiere / ese pelele tiene avión para escaparse pa’ que te enteres / y tú, ¿qué vas a hacer el día que el pueblo se rebele?”, pregunta Marichal al cubano que viste el uniforme de la PNR.

“Ni tu tonfa, ni tu spray ni tu pistola harán que frenes / el estallido social que se viene / De nada a ti te sirve ese uniforme que tú tienes / yo a ti y a tu PNR me los paso por el pene”

“Tú eres el tipo más odiado en tu vecindario / está bueno pa’ meterte por el culo el talonario / Con las manos atrás ponerte las mismas esposas tuyas / y sientas el calor en el asiento de atrás de una patrulla”, dice Marichal aludiendo a las prácticas que a diario sufren los opositores que son reprimidos y los cubanos que son multados.

“Huyan partía e’ putas que esta conga no hay quien la pare / se han ganado el desprecio de los barrios y los solares / Tú verás lo que va a pasarte cuando al pueblo le dispares / no va a haber santo en el cielo ni en la tierra que te ampare… Escucha el coro que por toda Cuba te ganaste… “Oe’ policía pinga” (bis). Y conga.

(*) Atención: esta nota contiene lenguaje malsonante, imágenes explícitas e incorrecciones políticas que florecen en el ejercicio cívico de un pueblo que lucha por su libertad de expresión.