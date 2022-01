Buen samaritano salva a tres personas tras estrellarse su avión a 16 kilómetros de Marathon, Florida

Avión accidentado en Marathon y Blake Alexander Foto © Collage de capturas de pantalla/ Local 10

El capitán de barco Blake Alexander, de 22 años, salvó a tres personas luego de que la avioneta en que viajaban se estrellara a 10 millas (16 kilómetros) de la costa de Marathon, en Florida.

El buen samaritano contó al canal de noticias Local 10 que los tres pasajeros de la aeronave hacían gestos frenéticos pidiendo ayuda, por lo que no dudó en acercarse y socorrerlos. "Me acerco y me doy cuenta de que era un avión, y veo lo que eran tres cabezas y sus brazos agitándose", agregó.

Alexander grabó con su celular el lugar del accidente, imágenes en las que pueden distinguirse partes del avión flotando en el mar mientras sus pasajeros agitaban las manos y el cuerpo en un intento por sobrevivir. Tras subirlo a la plataforma social Tik Tok, el material logró sumar un millón de reproducciones en solo una noche.

Los sobrevivientes volaban a Marathon cuando el avión se desplomó a 16 kilómetros de la costa. El joven capitán los ayudó a subir a su barco y pidió entonces la ayuda de los guardacostas que llegaron para rescatar a los pasajeros de la aeronave.

Una de las personas que viajaba en la avioneta se comunicó luego con Alexander para agradecerle por salvar su vida. "La señora me envió un mensaje ayer, me dijo que estaba agradecida de que yo estuviera ahí afuera, muy agradecida de que les hubiera salvado la vida", comentó. Se supo, además, que otra de las pasajeras estaba embarazada y también agradeció al joven samaritano por su rescate.