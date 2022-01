Nicky Jam, sobre el reencuentro con su mamá: "Fue el logro más grande por encima de cualquier Grammy o película en Hollywood"

Nicky Jam con su madre Foto © Instagram / Ysabel Caminero

Nicky Jam es uno de los artistas urbanos más populares de todo el planeta, un reconocimiento por el que ha luchado durante décadas de trayectoria y con decenas de temas que han llegado a lo más alto de las listas de éxitos. Pero ser famoso solo era un objetivo para algo mucho mayor para el cantante: encontrar a su madre.

En una entrevista que concedió el intérprete de "Travesuras" a Santiago Matías en Alofoke sin Censura, reconoció que desde niño quiso ser famoso para encontrar a su madre, de la que se separó con siete años.

"Mi propósito siempre fue encontrar a mi mamá, ser famoso para que mi mama me encontrara, porque todo lo que pase y sufrí era por que no tenía a mi madre", comentó Nicky Jam, cuya historia narró en una serie en Netflix llamada "El Ganador".

Durante la conversación que mantuvo con el comunicador dominicano, el artista repasó su trayectoria profesional y personal y contó cómo fue su infancia separado de su madre.

"Al ser mi padre prófugo de la justicia y mi mamá estaba en vicios en los Estados Unidos, mi papá no podía dejarnos con ella y volvimos con él a Puerto Rico. Él nos crio de la manera que pudo, bajo la circunstancia de estar prófugo, obviamente mi mamá no estaba en la condición de poder buscarnos, y llegó un punto que no nos podíamos comunicarnos", recordó.

Pero la historia de Nicky Jam y su madre tiene final feliz, porque después de renacer profesionalmente en Colombia, en un concierto que dio en República Dominicana apareció una mujer que aseguró que era su madre. "Cuando la vi ahí mismo me desplomé, ahí fue que la abracé y dije 'lo logré'. Fue el logro más grande que yo hice por encima de cualquier Grammy o película en Hollywood".

Por un tema judicial, la madre del cantante no puede entrar en Estados Unidos, por eso él suele visitarla en República Dominicana o Colombia.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.