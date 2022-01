Shakira baila con sus primas coreografía de TikTok pero sus hijos le roban el protagonismo

Shakira baila con sus primas pero sus hijos le roban el show Foto © Instagram / Shakira

Shakira es una de las celebrities que se han rendido ante TikTok realizando los bailes que están en tendencia junto a sus hijos o compañeros de equipo. Y para arrancar este 2022, la cantante colombiana ha vuelto a protagonizar una divertida coreografía que le enseñaron sus primas. Y el resultado es desternillante.

Para empezar, parece que la colombiana no tiene muy claro los pasos de baile, algo que reconoce en la descripción del post: "Esta coreografía me la enseñaron mis primas pequeñas, aunque no estoy segura de haberla aprendido muy bien". Y para seguir, sus hijos Milan y Sasha interrumpen la coreografía para robarles el protagonismo a la cantante y sus dos primas.

El vídeo fue grabado en un barco y está causando sensación entre sus fans, y son cientos los usuarios los que no han dejado pasar la ocasión para halagar la figura de la intérprete de "Waka Waka".

"Wow wow, qué cuerpazo tiene Shakira, esa piernas se ven bien trabajadas", "Siempre joven" o "Los niños robando cámara jaja", son algunos de los comentarios que le dejaron junto al tablón

Esta es la primera publicación del año de la de Barranquilla que despidió el 2021 junto a su pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Antes de eso, la cantante colombiana reaccionó a la reducción de condena del camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos. "Me alegra saber que, cuando las personas se unen, la justicia aún puede perseguirse y todos podemos lograr un cambio. Espero que podamos seguir alzando la voz dondequiera que haya injusticia, porque hay mucha y somos muchos", manifestó en sus redes sociales.

