Osmani García decidió borrar tatuaje de su rostro y enseñó el proceso: "Hay que bajar el nivel de tinta en la cara"

Osmani García se quita tatuaje de la cara

El cantante cubano Osmani García ha decidido borrar uno de los tatuajes de su rostro. En compañía de su prometida Laura, visitó una clínica de láser en la que se sometió a este proceso doloroso. Un tratamiento que quiso retransmitir en vivo con sus seguidores de Instagram.

Son varias los grabados que tiene el cantante en su rostro, pero el que está borrando es el de una rosa en llamas a un lado de su cara y cerca de su oreja. Un tatuaje que se hizo en honor a su madre según explicó cuándo se lo hizo en 2019. "El alma de mi madre. Una rosa en llamas como ella, llena de belleza y carácter. Inspiradora mi mamá que me dio la vida y la pasión de amor que tengo en ella".

Según comentó mientras le preparaban para el proceso, se ha decidido a quitarse este tatuaje con las miras puestas en cumplir uno de sus mayores sueños: tener una carrera cinematográfica en Hollywood.

"Tengo sueños de Hollywood y la vida es bonita. [...] Tengo unos deseos grandísimos de formar parte de unas cuantas series y movies, y bueno hay que bajar el nivel de tinta en la cara", comentó antes de que comenzaran a borrarle el tatuaje.

Durante el vídeo en directo, enseñó cómo es el procedimiento para quitar un tatuaje y por las expresiones del cantante y sus quejidos podemos decir que es bastante doloroso. ¡Mucho ánimo para las próximas sesiones!

Las reacciones a este cambio del cantante no se hicieron esperar y son muchos los que le apoyan en esta decisión que tomó. Así se lo expresaron sus seguidores en el tablón de comentarios, donde le dejaron mensajes como: "Me alegro por ti me hermano tatuajes en el rostro no está en nada", "Te quiero de toda forma pero abajo con esos tatuajes en la cara mi herma", "Finalmente Laurita logró lo que quería… con su dulzura te convenció. ¡Qué viva ese amor lindo!" o "Te felicito... Es la mejor decisión que has tomado".

Además de la rosa en llamas que tiene a un lado de su cara, el artista tiene otros grabados en su rostro. Uno de ellos es el número uno debajo del ojo izquierdo junto a un símbolo de una almohadilla, y el otro una cruz roja en medio del diagrama de las pulsaciones del corazón de los electrocardiogramas sobre el mismo ojo. Además al otro lado tiene escrito viral en la cabeza.

