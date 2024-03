Osmani García, emocionado por las protestas de Cuba: "No hay nada por encima del estómago con hambre de un niño"

El cantante cubano Osmani García es uno de los artistas de la isla que mostró su apoyo a las manifestaciones espontáneas que sucedieron el domingo 17 de marzo en Cuba.

A través de sus redes sociales, el intérprete mandó un mensaje a los manifestantes para animarles en su lucha para lograr la libertad, instando a los cubanos a convencer a los policías para que se pasen de su lado y se unan a su lucha.

"Esas armas no defiendan más al que nos hace pasar hambre a la fuerza, sin derecho a decir tenemos hambre. Es hora de que los policías de tu ciudad pasen esas armas al pueblo. No hay nada por encima del estómago con hambre de un menor de edad", sentenció el cantante, emocionado por las protestas.

"Nadie tiene que venir a arrancar la vida por placer, no hay otra razón por la que los cubanos estén pasando por calamidades. No tienen luz, no tienen trabajo, no tienen una posibilidad de ganarse un peso porque todo lo tienen prohibido. Todo está mal. No puedes hacer nada que te de dinero sin que te lo quiten todo", agregó Osmani García.

"La gente sabe que sus hijos no tienen que pasar más hambre porque Díaz-Canel siga ahí. Creo que eso lo tienen todos los padres y es hora de dar el pase final. La policía tiene que pasarse del lado del pueblo", dijo durante la directa de Instagram.

"Emocionado por Cuba. Santiago está en la calle. Hoy será un día fuerte en la vida real de muchos seres humanos. Qué valentía la del cubano, sabiendo las consecuencias coge la calle a puro corazón a decirte la verdad en medio de la calle para que el mundo vea. Ya están despertando a la solución", escribió al pie del vídeo.