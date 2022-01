Denuncian robo de auto en San Antonio de los Baños

Auto robado en San Antonio de los Baños Foto © Daimelys García / Facebook

El robo de un carro en el municipio San Antonio de los Baños, Artemisa, fue denunciado en las redes sociales.

Daimelys García compartió en su muro de Facebook la fotografía del carro de su papá, con la esperanza de que si alguien lo ve o tiene alguna información se lo comunique.

"Ayúdenme por favor. Necesito la ayuda de todo el mundo. Se robaron el carro de mi papá. Chapa: P209848", describió.

Daimelys pidió difundir su post en todas las redes sociales junto a la imagen del automóvil.

"Si alguien lo ve, por favor, llame al 52734340 o la 2640", precisó.

La autora del post no dio detalles sobre el robo a su padre.

Su publicación se suma a las recientes denuncias en Internet sobre hechos delictivos en los que se han visto involucrados propietarios de carros y motos, quienes han sido víctimas de delincuentes, a menudo violentos.

La situación ha llegado al extremo de que el club de motos eléctricas de Cuba advirtió a sus miembros sobre la ola de asaltos "preocupantes" que están ocurriendo en el país, sobre todo en La Habana.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el grupo detalló que los ataques suceden "tanto de noche como de día, tanto en zona buena, como en zona mala", y exigió a las autoridades que actúen para frenar los ataques.

"Desde Moto Eléctrica Cuba pedimos al gobierno que ¡haga algo al respecto ya! Siempre Cuba ha tenido el lema al mundo de que somos un país seguro donde podemos caminar y conducir con seguridad en nuestras calles. Hoy no nos sentimos seguros, esta ola de asaltos que se vienen viendo en las redes sociales a mano armada, cuchillos, soga, machete, pedradas, ¡ya es demasiado!", señaló el texto.

Unos días antes, un motorista denunció que había sufrido un asalto a punta de cuchillo en el municipio de Marianao, en La Habana, en el cual le arrebataron la moto que conducía.

En el grupo de Facebook 'Todo en motos eléctricas en La Habana', el usuario Alejandro Álvarez explicó que los hechos acontecieron en el semáforo de las calles 51 y 76.

El motorista lamentó no solo haber perdido el vehículo que usaba para transportarse, sino el sustento de su familia. "No era solo una moto, pues soy mensajero y hasta sin trabajo me quedé", comentó.

A continuación, propuso como iniciativa que todos los que hayan sufrido algún robo de este tipo, "presentarnos en algún lugar público donde se escuche nuestra voz, ir en caravana a la Fiscalía General, algún sitio donde reclamar por nuestra seguridad".

Álvarez también pidió a las autoridades de Cuba que "le presten mayor atención a lo que está sucediendo pues muchas personas están saliendo lastimadas".