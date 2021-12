Choferes de motos eléctricas se organizan para denunciar robos y asaltos en Cuba

Imagen de referencia / Moto robada en Santos Suárez Foto © Flickr / Michele Mazzoli - Facebook / Luar Caballero

El club de motos eléctricas de Cuba propuso a sus miembros organizar un sistema de denuncias de robos y asaltos, ante el aumento de hechos delictivos ocurridos en estos días de fin de año.

"No cabe duda que ya ningún lugar en la calle es seguro para nosotros los ciudadanos", afirmó el grupo en una publicación en su página de Facebook.

La iniciativa consiste en iniciar una especie de ayuda, para que los motoristas conozcan los lugares donde ha habido robos en los últimos días, "y que de alguna manera las autoridades tengan acceso a esta información".

"Le invitamos a escribirnos en los comentarios los lugares que han sabido que han robado, y el método que han usado estos rateros para el robo de motos, asalto a autos, arrebato de móvil, etc. Compartamos y pongamos a disposición de las autoridades a través de esta publicación la información que conocemos. Entre todos podemos frenar esta ola de asaltos", afirma el autor del post.

En los últimos días varios usuarios de las redes sociales han advertido de robos con violencia de motos en las calles de Cuba, con total impunidad y sin que las autoridades hagan algo efectivo para frenar esta ola de delitos.

Esta semana la policía capturó a los asesinos de Armando Argelio Pérez Zaldívar, un motorista de 49 años de Holguín que fue encontrado muerto tras varios días desaparecido.

La emisora local Radio Angulo divulgó una nota emitida por el Ministerio del Interior, en la que se explicó que los homicidas fueron cuatro ciudadanos de entre 29 y 33 años de edad, tres de ellos con antecedentes penales, que querían apropiarse de la moto para venderla y así saldar una deuda de 50 mil pesos.

El occiso, quien se dedicaba al transporte privado, salió de su casa el 24 de diciembre por la mañana con un pasajero, con destino al consejo popular San Andrés, al nordeste del municipio cabecera, y jamás regresó. Los delincuentes lo asaltaron, lo asesinaron y lo enterraron en una zona despoblada y de abundante vegetación en la citada localidad.

El club de motos eléctricas de Cuba ya advirtió a principios de mes sobre esta ola de asaltos "preocupantes" que están ocurriendo en el país, sobre todo en La Habana, "tanto de noche como de día, tanto en zona buena, como en zona mala".

"Desde Moto Eléctrica Cuba pedimos al gobierno que ¡haga algo al respecto ya! (...) no nos sentimos seguros, esta ola de asaltos que se vienen viendo en las redes sociales a mano armada, cuchillos, soga, machete, pedradas, ¡ya es demasiado!", dijo el grupo.

El club advirtió a los conductores que tuvieran cuidado al circular por las calles, "sobre todo en horas muy tempranas o de noche" y enumeró acciones de protección ante posibles ataques.

"No lleve todo lo de valor junto, no deje a la vista objetos de valor, no utilice bolsos sin cierre, no abra el bolso o no saque el móvil innecesariamente en lugares de mucha gente o si está solo en un lugar desconocido, camine o conduzca por vías principales. Toda precaución es poca", detalló el post.