Rebajan a siete años la condena a menores de La Güinera

Manifestaciones en La Güinera / Tribunal de 10 de Octubre Foto © Captura de video

La petición fiscal para los adolescentes menores de 18 años del barrio La Güinera que están siendo juzgados por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio fue reducida de 15 a 7 años de prisión.

El juicio contra 16 manifestantes fue celebrado durante dos días en el tribunal del municipio habanero 10 de Octubre y quedó listo para sentencia el martes en la tarde, informaron las autoridades.

El activista José Díaz Silva dijo a Radio Televisión Martí que Leisy Torres, esposa del acusado Eloy Bárbaro Cardoso, afirmó cuando salió del tribunal que los casos de los cuatro jóvenes menores de edad quedaron conclusos para sentencia "con siete años, y les pedían 15”.

Ellos están siendo acusados de “sedición”.

Las condenas serán entregadas en 20 días, y si bien las peticiones fiscales de los 4 menores que están siendo juzgados bajaron de 15 a 7 años, las del resto de los acusados (entre 15 y 20 años de cárcel) fueron ratificadas, detalló la fuente.

La emisora radicada en Miami contactó a las madres de varios jóvenes condenados y estas confirmaron la información.

“Le puedo decir que mi hijo quedó concluso para sentencia con los 20 años, los abogados no pudieron exponer muy bien su defensa, ya que tienen límites en los argumentos que pueden decir y hasta dónde pueden llegar, ahora solo nos queda esperar la sentencia y luego apelar, yo no puedo entender todavía cómo le van a poner el delito de sedición a todos esos muchachos, que ellos no hicieron nada y aquí ninguna madre está de acuerdo con eso”, explicó Maritza Terry Perdomo, madre de Yunan González.

Los menores de 18 años que serán condenados por manifestarse el pasado 11 de julio en esa barriada habanera son Yoilan Limonta Mojena, Yosnel Daniel Castro Fernández, Juan Yanier Antomarchi Núñez y Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso.

También fueron enjuiciados Dariel Cruz García y Yurileidys Soler Abad, a quienes la fiscalía pide 15 años de prisión.

Por su parte, podrían pasar 20 años tras las rejas Yunan González Terry, Franyer Abad Dumet, José Luis Castillo Bolaños, Yan Carlos Martínez Bonne, Freidel Ramírez Calzado, Jarolkis Suárez Rojas, Idael Naranjo Pérez, Félix Jesús Armada García, Jesús Ramón Rodríguez Pérez y Rubis Carlos Bicet Padilla.

Esta semana también se han celebrado juicios contra manifestantes del 11J en Holguín y Santa Clara, donde los familiares han denunciado el uso de testigos fabricados, falta de pruebas por parte de la Fiscalía y amenazas.

La semana pasada cuatro menores de 18 años serían llevados a juicio en Holguín junto a otros 53 manifestantes; mientras que en el Tribunal Provincial de Villa Clara están siendo juzgadas 16 personas, entre ellas dos mujeres.

Al menos 294 participantes en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron juzgados en juicios sumarios y ordinarios hasta la fecha, de acuerdo con los últimos datos del grupo de trabajo independiente Justicia 11J.

A pesar de que no existen estadísticas oficiales con respecto al estallido social –solo se precisó el año pasado en la prensa estatal que hasta agosto 67 personas habían enfrentado juicios sumarios–, los integrantes de Justicia 11J lograron verificar 42 de esos 67 casos, y documentar otros cuatro de juicios sumarios posteriores a agosto y 223 juicios ordinarios.

Explican que, además de esos 294 manifestantes, otros 234 tienen peticiones fiscales y están en espera de juicio, 98 personas fueron multadas y apenas nueve han sido beneficiadas con el sobreseimiento de sus casos.