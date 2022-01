Abuelas de Claudia Valdés la sorprenden desde Cuba

"A veces veo cómo mucha gente se comporta en las redes sociales, sin darse cuenta de que yo me estoy privando de ir a ver a mis abuelas, y cuando ellas me dicen que tienen ganas de verme y de conocer a mi hija, me pregunto: ¿Vale la pena?", dijo la actriz.