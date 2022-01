Emilio Estefan comparte la última foto que le hicieron antes de irse de Cuba

Emilio Estefan Foto © Instagram del artista

El productor cubano Emilio Estefan compartió este jueves la última fotografía que le hicieron antes de dejar Cuba y los emotivos recuerdos que encierra la imagen.

"Esta foto con mi mamá y mi acordeón es muy especial para mí. Es la última foto que me tomaron antes de salir de Cuba. Es la foto que me recuerda todos los años que estuve sin ver a mi mamá, y todos los momentos difíciles que pasé, pero también me recuerda que de todo lo difícil se aprende, que nunca uno se puede vencer y que nunca uno puede dejar de soñar!", escribió junto a la imagen.

"Gracias a todos esos momentos vividos…hoy estoy aquí", continuó Estefan. "Y no cambiaría nada, ya que aprendí de lo bueno y de lo malo. Yo solo tengo agradecimiento con la vida por todo, especialmente por mi familia que es maravillosa ¡y lo que más quiero!

Emilio Estefan nació en Santiago de Cuba en 1953. En 1968 se radicó en Estados Unidos, donde ha desarrollado una exitosa carrera y una impecable trayectoria en el medio artístico hispano y estadounidense.

Emilio y su esposa Gloria Estefan son dos importantes representantes del exilio cubano en Estados Unidos. Además de sus exitosas carreras, mantienen un arduo trabajo de denuncia contra el régimen cubano y aprovechan todas las plataformas a las que tienen acceso para visibilizar la realidad de Cuba.

