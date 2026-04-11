Leoni Torres anuncia colaboración con Emilio Estefan Jr. y Ronkalunga en nuevo álbum

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El cantante cubano Leoni Torres anunció este sábado que se encuentra trabajando en un nuevo álbum producido por Emilio Estefan, uno de los productores latinos más influyentes del mundo, en un proyecto que también involucra al músico cubano Ronkalunga.
Torres compartió la noticia en su cuenta oficial de Facebook junto a una fotografía en la que aparece junto a Estefan y Ronkalunga en lo que promete ser una colaboración histórica.
"Algo muy bueno está por pasar. Ya hablando con el maestro Emilio Estefan Jr. de lo que será un nuevo álbum producido por él y su equipo. Agradecido con la vida y con las oportunidades que nos da. Un abrazo para mi hermanito Ronkalunga", escribió Torres en la publicación.
Leoni Torres llega a esta colaboración tras el éxito de su álbum más reciente, La salsa no engorda, que consolidó su posición como una de las voces más destacadas de la música cubana contemporánea.
El propio Willy Chirino, otra emblemática voz de la música cubana desde el exilio, lo ha calificado como un talento de esos que salen en raras ocasiones.
Emilio Estefan. acumula más de 30 nominaciones al Grammy y 19 premios ganados a lo largo de su carrera, lo que lo convierte en uno de los arquitectos del sonido latino moderno.
Entre sus trabajos recientes con artistas cubanos destaca que en 2023 produjo el álbum Pa'l mundo, del rapero cubano El Micha.
Por su parte, Ronkalunga es un músico cubano cuya propuesta fusiona changüí, son, bolero y trova con reggae, funk, afrobeat, aportando una dimensión experimental y multicultural al proyecto.
Preguntas frecuentes sobre la colaboración de Leoni Torres con Emilio Estefan Jr. y Ronkalunga
CiberCuba te lo explica:
¿Qué se sabe sobre el nuevo álbum de Leoni Torres?
Leoni Torres está trabajando en un nuevo álbum producido por Emilio Estefan Jr., que también contará con la colaboración del músico cubano Ronkalunga. Este proyecto promete ser un hito en la carrera de Torres, quien ya es una de las voces más destacadas de la música cubana contemporánea.
¿Quiénes son Emilio Estefan Jr. y Ronkalunga?
Emilio Estefan Jr. es uno de los productores más influyentes del mundo latino, con más de 30 nominaciones al Grammy y 19 premios ganados. Por su parte, Ronkalunga es un músico cubano conocido por fusionar changüí, son, bolero y trova con géneros como el reggae y el funk, aportando una dimensión multicultural a sus proyectos.
¿Qué impacto ha tenido Ronkalunga en la música cubana recientemente?
Ronkalunga ha tenido un ascenso veloz desde que dejó Cuba, colaborando con artistas como El Chacal y ganando reconocimiento en escenarios internacionales. Recientemente, su actuación junto a Ricardo Arjona en Miami fue un momento clave, consolidando su posición como un innovador de la música cubana.
¿Cuál es la postura de Leoni Torres hacia el régimen cubano?
Leoni Torres ha mostrado apoyo a proyectos disidentes en Cuba, como el grupo juvenil El Cuartico, que promueve el debate político y social desde una postura crítica frente al sistema cubano. Su respaldo a estos movimientos refleja su deseo de ver una Cuba más libre y próspera.
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