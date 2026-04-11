Leoni Torres anuncia colaboración con Emilio Estefan Jr. y Ronkalunga en nuevo álbum

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Leoni Torres anunció este sábado que se encuentra trabajando en un nuevo álbum producido por Emilio Estefan, uno de los productores latinos más influyentes del mundo, en un proyecto que también involucra al músico cubano Ronkalunga.

Torres compartió la noticia en su cuenta oficial de Facebook junto a una fotografía en la que aparece junto a Estefan y Ronkalunga en lo que promete ser una colaboración histórica.

"Algo muy bueno está por pasar. Ya hablando con el maestro Emilio Estefan Jr. de lo que será un nuevo álbum producido por él y su equipo. Agradecido con la vida y con las oportunidades que nos da. Un abrazo para mi hermanito Ronkalunga", escribió Torres en la publicación.

Leoni Torres llega a esta colaboración tras el éxito de su álbum más reciente, La salsa no engorda, que consolidó su posición como una de las voces más destacadas de la música cubana contemporánea.

El propio Willy Chirino, otra emblemática voz de la música cubana desde el exilio, lo ha calificado como un talento de esos que salen en raras ocasiones.

Emilio Estefan. acumula más de 30 nominaciones al Grammy y 19 premios ganados a lo largo de su carrera, lo que lo convierte en uno de los arquitectos del sonido latino moderno.

Entre sus trabajos recientes con artistas cubanos destaca que en 2023 produjo el álbum Pa'l mundo, del rapero cubano El Micha.

Por su parte, Ronkalunga es un músico cubano cuya propuesta fusiona changüí, son, bolero y trova con reggae, funk, afrobeat, aportando una dimensión experimental y multicultural al proyecto.