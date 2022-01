Federación de Periodistas de España pide a gobierno de Cuba que devuelva credenciales a EFE

Edificio de la agencia EFE en su sede de Madrid Foto © EFE

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) pidió al gobierno de Cuba que devuelva sus credenciales a los reporteros y fotógrafos de la agencia de noticias EFE, retiradas hace dos meses.

Nemesio Rodríguez, presidente de la organización, demandó en su cuenta de Twitter a las autoridades cubanas que entregue las credenciales de prensa al equipo de EFE en La Habana, para que puedan seguir informando "con plena independencia" la realidad de la Isla.

La demanda de la FAPE se produce después de que la presidenta de la agencia, Gabriela Cañas, afirmara que se están planteando su permanencia en la Isla, por no poder ejercer el periodismo libremente.

"Si no lo podemos ejercer libremente sobre todo, no podemos hacer más. De verdad que la agencia no tiene ningún interés en irse de Cuba, pero si nos echan, no podríamos hacer otra cosa. Tendríamos a lo mejor que informar desde fuera de la isla", expresó Cañas en un evento esta semana en Madrid.

La directiva recordó que el gobierno cubano solo ha devuelto dos de las siete credenciales que retiró en noviembre, y subrayó que en esas condiciones es imposible hacer un trabajo de calidad, como lo han venido haciendo en casi cinco décadas.

"Nos están echando de Cuba. Realmente no podemos con una periodista y un fotógrafo ofrecer a nuestros abonados los estándares de calidad que tenemos en la agencia EFE", recalcó.

EFE ha tenido el apoyo del Ministerio de Exteriores de España para que el gobierno de Cuba les permita continuar trabajando allí.

"Nos quedamos sin testigos en la isla, la verdad, no podíamos informar (…) Llevamos así desde mediados de noviembre", reiteró Cañas.

La agencia noticiosa tenía siete periodistas en la Isla: dos españoles y cinco cubanos. Los problemas comenzaron en el verano pasado, cuando nombraron un nuevo delegado y Cuba no le dio la acreditación, por lo que aún no ha podido entrar en el país.

En noviembre les retiraron las credenciales a todo el equipo. Actualmente solo una redactora y un cámara mantienen su acreditación de prensa.