«El pueblo mayoría... apuesta por sí mismo»: Contundentes versos de Pedro Luis Ferrer en esta hora de Cuba

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El popular trovador y poeta cubano Pedro Luis Ferrer Montes publicó este viernes un poema titulado «Mayoría» en su perfil de Facebook, desde Florida, con una reflexión lírica sobre el pueblo —presumiblemente el Cuba— como fuerza colectiva que, pese a la crisis, «apuesta por sí mismo».

El texto abre con una cita anónima que marca el tono de todo el poema: «Cuando los pocos, / en su porfía / de minoría, / se vuelven locos / y se proclaman la mayoría: / han sucumbido a la fantasía».

Desde esa premisa, Ferrer construye un argumento en verso que reconoce el sufrimiento del pueblo sin renunciar a su centralidad como sujeto histórico: «La inmensa mayoría, / sea cual sea el motivo, / sostiene la consigna. / Más acá del disgusto / por la penuria impía, / la multitud es músculo».

El poema no elude la realidad: la «penuria impía» que menciona Ferrer podría describir la Cuba de 2026, donde la CEPAL proyecta una contracción del PIB de 6,5% y el Economist Intelligence Unit estima una caída de 7,2%, en un país que ya acumula un deterioro de alrededor del 23% de su economía desde 2019.

El economista Pedro Monreal ha advertido que, en un escenario extremo, la caída podría alcanzar el 15%, comparable al peor año del Período Especial, mientras los apagones, la escasez de combustible y la falta de alimentos definen la vida cotidiana de millones de cubanos.

En ese contexto, Ferrer afirma que «sea cual sea la criba, / el pueblo más extenso / establece la línea», y reserva su contraste más afilado para quienes, desde fuera o desde la disidencia, cuestionan la legitimidad de ese pueblo: «En contraste, los menos / detestan la consigna / y exigen otro pueblo».

El poema cierra con una imagen que condensa toda su fuerza política y poética: «Pero el pueblo es enigma / guiado por su instinto / —el pueblo mayoría. / Y apuesta por sí mismo».

La voz de Ferrer llega cargada de una trayectoria que lo convierte en testigo privilegiado de esa tensión del pueblo mayoría y «los menos», que exigen otro pueblo. Nacido en Yaguajay, Sancti Spíritus, en 1952, es una de las figuras más singulares de la trova cubana: reconocido por el público y reiteradamente censurado por el aparato cultural del Estado.

Canciones como «La Habana está poblada de consignas», del álbum «100% Cubano» (1994), circularon de forma clandestina en la isla durante los años 90, cuando su presencia en medios oficiales fue prácticamente eliminada. Tras un viaje a Perú, según contó, el Ministerio de Cultura le prohibió presentarse en escenarios públicos durante dos años; la radio y la televisión apartaron su música, y en centros de trabajo se leyó un «bando» partidista que lo descalificaba, aunque él nunca fue militante del Partido Comunista.

Ferrer ha declarado abiertamente su distancia con el sistema. «Nadie es un secreto: no comulgo con el diseño», afirmó en marzo de 2020. En febrero de ese mismo año había equiparado el fidelismo con el machismo en declaraciones públicas.

En agosto de 2023, Ferrer regresó a actuar en La Habana, en el Museo de Bellas Artes, con conciertos que generaron polémica y alta demanda. «Cantar en Cuba me ayuda a ser mejor artista», declaró entonces. En septiembre de ese año cantó gratis junto a su hija Lena Ferrer en dos conciertos en la isla, y expresó su indignación por los precios de los alimentos: «El que no recibe remesas no puede comprar».

«Mayoría» se inscribe así en una larga tradición de obra contestataria que no es panfleto oficialista ni manifiesto opositor, sino una reflexión aguda y doliente sobre la complejidad del sujeto popular cubano: un pueblo que Ferrer describe como enigma, como músculo, y que, pese a todo, sigue apostando por sí mismo.