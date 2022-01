Susana Pérez revela que Fidel Castro quiso estar con ella en un yate

Fidel Castro / Susana Pérez Foto © Cubadebate / Instagram de Susana Pérez

La popular actriz cubana Susana Pérez reveló que el fallecido dictador Fidel Castro quiso estar con ella y la invitó a través de una tercera persona para tener una cita íntima en un yate.

"Hay un personaje que conoce todo el mundo, y está ahora metido en una piedra, que intentó tener algo conmigo, lo que pasa es que yo no quise. Le dije que no porque además, todo lo hizo a través de otra persona (...) y a mi me gusta que los hombres me llamen directamente", confesó Susana.

La actriz dijo que no le preocupa si le creen o no la anécdota, pero asegura que pasó tal como lo cuenta en la entrevista con su hijo Roberto San Martín y la fotógrafa Alicia Barrera en el canal de YouTube La Familia Pérez.

Narró que una persona la llamó y le dijo que Fidel Castro quería invitarla a una recepción, en un yate, que tendría lugar en el marco de un Festival de Cine, aunque no precisó en qué año ocurrió esta petición de cita.

La entrevista se inició preguntando a la artista si alguna vez había tenido una relación con el locutor Rafael Serrano, algo que Susana aseguró que nunca pasó ni pasará. "Jamás en la vida ese bigote ha rozado mis labios", sentenció entre risas.

Roberto San Martín ratificó que conocía la historia de la invitación íntima de Fidel Castro dirigida a Susana Pérez para que participara en una recepción en un yate. Indicó que no es ninguna broma de la artista y que se trata de una anécdota real.

El actor y presentador comentó que la actriz acaba de estrenar la obra "Huevos rotos", en Miami, junto a los actores Alberto Pujol y Carlos Acosta Milián. Es un espectáculo de humor y estará en cartelera hasta febrero en Micro Teatro Miami.

La actriz dijo estuvo en el espectáculo el rapero El Funky y que tuvo la oportunidad de conversar con él sobre la situación de artistas presos políticos en Cuba como Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, ambos con un estado de salud delicado en cárceles de la isla.

Susana tiene una postura abiertamente contraria al gobierno cubano y ha levantado su voz para denunciar las arbitrariedades del régimen en múltiples ocasiones.