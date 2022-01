La Dura sorprende a sus fans con sensuales movimientos de cadera

La Dura Foto © Instagram / La Dura

La influencer cubana Diliamne Jouve -más conocida como La Dura- se dejó llevar por la música mientras estaba terminando de vestirse y al darse de cuando que la estaban grabando dio rienda suelta a sus mejores movimientos de cadera al ritmo de "Nostálgico", tema de Rauw Alejandro, Chris Brown y Rvssian.

La pareja de Jacob Forever estaba terminando de prepararse para alguna cita frente a un espejo cuando escuchó la canción, y al ver que la estaban grabando no dejó pasar la ocasión para sacar a relucir sus dotes para el baile. Un divertido momento que compartió en sus redes sociales bajo el título de "Lo que usted no ve", mostrando así un lado desconocido a sus seguidores, que se han quedado prendados de los contoneos de la cubana.

Con un conjunto azul compuesto por un top y una falda, la mamá de Saisha sorprendió a sus fans moviendo la cintura de un lado para otro y después dando la espalda a la cámara para continuar bailando.

Este vídeo ha causado verdadero furor entre sus seguidores, que no han dejado pasar la ocasión para piropear a la influencer. "Diosa", "Hermosa", "Con la mejor actitud, la de divertirse", "Bella y sencilla", "Lindo vestido y buen meneo" o "Me encanta tu forma de ser y que no te apenes con esos movimiento", son solo algunos de los comentarios que le dejaron.

Si hay algo que les gusta a los seguidores de La Dura es ver su faceta más espontánea y divertida, una de las razones por las que se ha convertido en una de las personalidades cubanas más populares de la esfera virtual. Solo en su perfil de Instagram cuenta con más de un millón de seguidores con los que suele compartir posados luciendo sus espectaculares modelitos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.