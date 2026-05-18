“El ex debe estar en psiquiátrico”: La Dura luce cuerpazo con el bañador más atrevido de la temporada

La Dura volvió a paralizar Instagram al compartir una publicación en traje de baño que en cuestión de horas superó los miles de likes y desató una avalancha de comentarios, emojis de fuego y piropos que no paran de llegar.

La influencer cubana Diliamne Jouve González, conocida por sus millones de seguidores como La Dura, apareció con un bañador de Gucci de diseño atrevido y estilo sensual, luciendo su figura con la actitud segura y desinhibida.

El comentario más viral de la publicación fue el de un seguidor que escribió: «Me imagino que el ex debe de estar de psiquiátrico… hermosa», en clara referencia a Jacob Forever, con quien La Dura mantuvo una relación de más de 12 años antes de confirmar su separación en septiembre de 2025.

Otros seguidores pusieron el foco en su actual pareja, Jorge Carlos Pajón: «Diliamne tú estás atrevidaaaaaaaa, yo voy a tener a hablar con Pajon», bromeó un fan, mientras otro pedía: «Y Pajon que salga, lo reclamamos, duraaaa sácalo, muestralo».

La Dura y Pajón oficializaron su relación el 14 de febrero de 2026 y desde entonces han protagonizado varias publicaciones virales juntos, incluyendo escapadas a Bahamas y sesiones en la playa.

La influencer mantiene el usuario @diliamnejacob en Instagram, algo que ella misma explicó en abril como una decisión de trabajo y reconocimiento de marca, aunque sus seguidores no pierden oportunidad de hacer referencia a su pasado sentimental.

Captura de Instagram / La Dura

Esta publicación llega apenas días después de que La Dura compartiera una serie de fotos artísticas en blanco y negro que acumularon casi 50,000 likes en pocas horas, lo que confirma el ritmo imparable que lleva en redes durante este 2026.

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram y publicaciones de bañador que se convierten en evento cada vez que aparecen, La Dura sigue consolidándose como una de las influencers cubanas más comentadas, seguidas e imitadas en redes sociales. Como resumió un seguidor con cuatro palabras que lo dicen todo: «Por algo le dicen la dura».